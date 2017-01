Madonna en Washington: “He pensado en hacer explotar la Casa Blanca, pero elijo el amor”

La multitudinaria Marcha de las Mujeres en Washington contó con diferentes rostros conocidos de la cultura, como el actor Jake Gyllenhaal o la actriz Scarlett Johansson. Junto a ellos. más de 500.000 personas pidieron en esa ciudad la defensa de los derechos de las mujeres tras la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. El comportamiento y comentarios del actual presidente hacia las mujeres en el pasado ha tenido efecto en el presente y las mujeres americanas se han hecho fuertes de tal forma que no solo en Washington se concentraron por estos valores, sino que en otras ciudades del país como Boston u Ottawa las manifestaciones tuvieron gran protagonismo.

El llamamiento ha tenido efecto con el paso de las horas en todo el planeta, y ciudades como Sídney, París, Londres, Oslo o Dublín se han sumando a la lucha por defender los valores y derechos del colectivo femenino.

La cantante Madonna fue tajante en su discurso en Washington: “Tengo rabia y estoy indignada. He pensado en hacer explotar la Casa Blanca pero elijo el amor. No tengamos miedo en cada paso que demos porque no estamos solas y a quienes dicen que esta marcha nunca será significativa quiero decirles que os jodan, que os jodan”.