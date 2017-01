Mentirosos

Es curioso. Cristiano Ronaldo acaba de recibir el Balón de Oro, que se otorga al mejor jugador del mundo. Y, aún más recientemente, el The Best de la FIFA, un galardón de reciente creación que vuelve a confirmar que estamos ante el mejor futbolista del planeta en 2016. Pero escuchas a los culés y se empeñan en afirmar, una y otra vez, que Messi, que es un caballo percherón al lado de Cristiano, es el número uno. Mentira. Lo ha sido alguna vez, pero en este momento, no. Los catalanes son muy suyos. El Barça se mete en política y ha hecho proselitismo independentista en algunos momentos del “proceso”. Al Madrid lo acusaron muchas veces de ser el equipo “del régimen”, cuando la oprobiosa, y ahora el Barça es el equipo de la Generalidad. Ningún camello se ve su joroba. El Real Madrid forma parte de la historia de España, con sus once copas de Europa, tropecientas ligas y copas, supercopas, copas intercontinentales, etcétera. Los culés dicen que las de la tele en blanco y negro, las cinco primeras, no valen. No, que va. La Federación de Historia y Estadística del Fútbol estableció que el Real Madrid fue el mejor equipo del siglo XX y, como tal, lo premió. Quiero decir que no hay color. El FC Barcelona es un sucedáneo del Real Madrid y jamás llegará a su nivel. El Madrid tiene una organización perfecta, un valor comercial superior a cualquier club del mundo y un patrimonio riquísimo, tanto humano como material. Que no me vengan con que Messi es el mejor jugador del mundo, porque es mentira. Luego hay cobardes como Quique Setién, entrenador de Las Palmas, que en vez de decir a sus jugadores que le echen cojones al rival en el campo, se pone a elogiar al Barça antes del partido, y pierde por 5-0. Vete por ahí.