Morales: “Es una perversión que Clavijo use fondos públicos para comprar voluntades y sustentar a CC”

El presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, de Nueva Canarias (NC), se ha convertido en la voz crítica entre los cabildos contra la gestión del jefe del Gobierno regional, Fernando Clavijo. Morales gobierna con PSOE y Podemos en una isla donde CC tiene un apoyo social testimonial. El mandatario insular acusa a Clavijo de usar el Fondo de Desarrollo y Cohesión de Canarias (Fdcan) para beneficiar políticamente a CC y sus aliados. A su juicio, tras la ruptura con el PSOE, “no es ético ni democrático” que el jefe del Ejecutivo regional decline someterse a la cuestión de confianza en el Parlamento.

-¿Llevará usted el Fdcan a los tribunales? ¿Dónde puede estar una posible ilegalidad?

“En la arbitrariedad al distribuir los recursos públicos. Se ha ido legislando par a evitar el uso torticero y partidista, para evitar la corrupción, incluso las subvenciones están regladas, y con el Fdcan se ha intentado obviar esas reglas. Incluso, no se ha tenido en cuenta el propio decreto del Fdcan. Al final no hubo criterios reglados”.

-Pero se ha optado por el criterio de reparto del REF, aunque lo dirá usted porque al final el 42% que corresponde al Gobierno canario se lo dará a las islas no capitalinas y estamos en lo mismo…

“Sí. Clavijo dijo que se trataba de premiar los proyectos estratégicos, pero vemos que son simplemente parterres, aceras… En alguna isla pequeña hay hasta 900.000 euros para publicidad y gestión de las obras”.

-¿Y a qué obedece, para usted, este reparto de tantos millones?

“Se ha usado ese dinero para generar una estructura en torno a un partido que se vale de los ayuntamientos y los cabildos de las islas no capitalinas para sustentar un proyecto político. Todo con fondos públicos”.

-Pero las quejas de los alcaldes han venido solo de Gran Canaria, y uno en La Gomera… ¿por qué cree que no protesta el resto?

“En los tiempos en que estamos que un alcalde de una isla no capitalina se queje de que va a recibir tres veces más de lo normal, está claro que no le va a hacer ascos, le viene bien. Pero eso no puede obviar que las grandes bolsas de pobreza y desempleo están donde están. Yo no estoy en contra de que se contemple la doble insularidad, pero de manera racional, ya se hace con el REF: se fija un porcentaje de solidaridad, si un habitante de Tenerife o Gran Canaria recibe 200 euros, en una isla no capitalina400 o 500, pero con este reparto puede pasar de 1.500”.

-¿A qué atribuye que el PSOE se diera cuenta tan tarde de que Clavijo lo repartía con triple paridad cuando había dicho que no?

“El PSOE estaba agonizando y cuando uno está asfixiado ni sabe lo que está diciendo. Estaba apurando sus estertores”.

-Y en eso llegó el PP, proponiendo un reparto nuevo, y donde CC decía que no al PSOE, le dijo sí a los populares…

“El PP fue el que propuso la trampa, y le dio un balón de oxígeno a CC. El PP traicionó aquí en Gran Canaria lo que habían votados sus alcaldes. Propuso una fórmula bajo el paraguas del REF, pero el 42% es a libre disposición del presidente para proyectos singulares y doble insularidad”.

-¿Clavijo engañó con el Fdcan? En el verano pasado Rosa Dávila dijo que no habría reparto por islas según la triple paridad…

“Los recursos del antiguo IGTE se consiguieron en un 50% con el gobierno de Rodríguez Zapatero, y se aplicaron criterios del REF entonce s para su reparto, y no pasó nada. Ahora llegó esta segunda parte y nos la han querido meter con la salvación de Canarias, y Clavijo pacta con el presidente del Cabildo de La Gomera, para comprar su voluntad. Curbelo es hoy uno de los políticos más poderosos en Canarias, por su capacidad de influir en mayorías parlamentarias y sustentar también el proyecto de CC sobre las islas no capitalinas. Y eso ha generado conflicto con todo el mundo”.

-A usted desde ASG y CC lo acusan de insularista, pero a Clavijo, PSOE, Podemos y NC lo tachan de lo mismo. ¿Cómo se entiende esto?

“Porque insularismo es romper los equilibrios y la cohesión social, el no tener en cuenta las realidades sociales de cada territorio y donde están las mayores bolsas de pobreza y de paro de Canarias. Insularismo es intentar montar una organización política usando recursos públicos en torno a ayuntamientos y cabildos de islas no capitalinas. Eso es romper Canarias para premiar a unos castigando a otros”.

-¿Se puede gobernar Canarias de espaldas a Gran Canaria?

“No, sin duda. Clavijo y CC están en una deriva frentista peligrosa. El que no tengan aquí, en Gran Canaria, ninguna base social, y los ciudadanos le hayan dado la espalda, con apenas un consejero en el Cabildo, concejales aislados… no le da razones para no atender necesidades de esta isla. Es animadversión usar recursos públicos y el poder político para ningunear a otras instituciones, a una población que legítimamente defiende sus derechos para romper con la espiral de paro y pobreza. En PIB añadido, algunas islas no capitalinas están por encima de Gran Canaria”.

-Usted ha dicho que vuelve ATI y los intereses creados…

“Es el insularismo más insolidario, más frentista,. Es la filosofía frentista, el intentar la supremacía de un territorio sobre otros”.

-¿Qué le parece el proyecto de Ley del Suelo que auspicia Clavijo?

“No se puede decir que se es nacionalista y romper una visión integral de Canarias. Es verdad que hay demasiadas leyes que entorpecen la acción política diaria y empresarial y que la Cotmac muchas veces no da respuestas ágiles, pero también tiene falta de medios para ello. No se puede sustentar una ley poniendo en riesgo el suelo rústico, el paisaje, el territorio. Es gravísimo lo que hace Clavijo, es hipotecar a las generaciones futuras de Canarias. El suelo es un valor estratégico que no puede quedar al albur de iniciativas empresariales”.

– Usted no fue a la Comisión del Parlamento en la que los presidentes de cinco cabildos ningunearon a la presidenta de la Cámara, al tratar el Fdcan pese a que no estaba en el orden del día. ¿Por qué no acudió? ¿Sabía qué iba a pasar?

“No acudió porque me esperaba esa movida. Ya en la Fecai., en un debate para tomar decisiones tenían preparado el comunicado final antes del debate”.

-¿Debería someterse Clavijo a una cuestión de confianza?

“Me parece reprobable éticamente y democráticamente que no lo haga”.

-¿Debería presentarse una moción de censura contra Clavijo?

“Sería a una oportunidad para poner sobre la mesa la inacción de este Gobierno y su incapacidad de afrontar los grandes retos. Así se pueden denunciar las debilidades democráticas de este sistema”.

-¿Qué le parece la postura del PP, ambigua, que no descarta nada, pero no pide cuestión de confianza ni ve bien una moción de censura…

“Es difícil de explicar esa postura. Me parece que hay un pacto ya hecho entre el PP y CC , a la espera de que se aprueben los presupuesto del Estado para 2017”.

-¿Qué le parece que Clavijo haya aceptado dar al Cabildo de Tenerife la delegación de la competencia de licitar y financiar el cierre del anillo insular?

“No sé qué se esconde detrás. Hasta no conocer la fórmula final, me cuesta pronunciarme. El siguiente paso será que los cabildos hagamos hospitales o colegios. La filosofía debería ser que esa obra la financiara el Estado. Hay capacidad política como la de vascos y catalanes para que el Estado cumpla sus obligaciones, estando el Archipiélago por debajo de media de financiación e inversión estatal”.

– ¿Habrá reforma del sistema electoral canario en vigor para los comicios autonómicos de 2019?

“Creo que lo más seguro es que el PP dé un paso atrás y anteponga los intereses del Gobierno de España al de los canarios, por el voto de Ana Oramas”.