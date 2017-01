“No hay cuestión de confianza porque Clavijo aún no ha sido derrotado”

El secretario general de Coalición Canaria (CC), y nuevo consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, justifica que el jefe del Ejecutivo, Fernando Clavijo, no haya presentado una cuestión de confianza “porque este Gobierno no ha sido derrotado aún en el Parlamento”, y estima que puede sacar adelante las iniciativas parlamentarias más importantes.

Para ello, Barragán anuncia que “en los próximos días o semanas CC se propone entablar un proceso negociador con el PP y ASG”, los dos partidos que se han mostrado abiertos a hablar con Clavijo “de los grandes asuntos de Canarias y para dar estabilidad institucional”. No se fija plazos para pactos con ambas fuerzas, porque “se pueden cerrar en 24 horas o en tres meses”.

Sobre la existencia de voces en el PSOE e, incluso, en CC que apuntan a la conveniencia de restablecer el pacto roto el 23 de diciembre, cuando Clavijo destituyó a los cuatro consejeros socialistas del Gobierno, Barragán opina que “si esa oferta estuviera sobre la mesa, con un ofrecimiento de la gestora del PSOE, tendríamos que estudiarla como todas las demás”.

El dirigente nacionalista razona que si esa búsqueda de apoyos parlamentarios fracasara, la oposición puede también presentar una moción de censura, si se pone de acuerdo. “Dicen que tienen más puntos de unión que de desunión, pero lo veremos. Que expliquen su estrategia entonces PSOE, Podemos y NC, porque yo me siento incapaz de explicarla a día de hoy”, subraya, con cierta ironía, Barragán.

En cuanto a las declaraciones del exconsejero de Sanidad, el socialista Jesús Morera, en el sentido de que Clavijo le pidió ahorrarse el tratamiento a los enfermos de la hepatitis C o cerrar el Hospital del Sur, si hiciera falta para evitar el desborde del presupuesto sanitario, Barragán afirma estar “indignado, porque con esos comentarios se juega ya con cosas muy serias”. Al igual que Clavijo, asegura que son acusaciones “completamente falsas, mezquinas y ruines”. Su versión es que “se debatió, en el ámbito estatal, si ese tratamiento lo debían pagar las comunidades autónomas o el Estado”. Y sobre el Hospital del Sur, también consideró que “toda la discusión estaba en que había un desvío en Sanidad, porque la financiación estatal no es la adecuada, pero teníamos que intentar ajustarnos lo más posible”, aunque sin cerrar centros.

Y reprocha Barragán que el exconsejero de Sanidad “quisiera gastarse lo que no se tiene, porque el Gobierno completo debe funcionar como un equipo, y había necesidades importantes en otras consejerías también”.

En referencia a la dimisión que hace unos meses presentó como secretario general al no haber podido evitar la moción de censura contra el PSOE en Granadilla, asegura que no la ha retirado, sino que la Ejecutiva Nacional de su partido, por unanimidad, le pidió que continuara hasta el Congreso Nacional, que se celebrará finalmente el 25 y 26 de marzo, para evitar una dirección provisional de la organización. “También me dijeron que no podía marcharme por lo que hacen unos compañeros en un municipio concreto”, apunta Barragán, quien se muestra partidario de que los expedientes a los concejales díscolos continúen: “Sería un mal mensaje para los que creemos en la unidad de acción de CC, el de que cada uno puede hacer lo que quiera en donde quiera y cuando quiera, pues para eso no hace falta una organización que se llama CC”.

El político majorero no comparte que el Gobierno canario, con Clavijo, suponga el resurgir de ATI ni que sea insularista, como sostienen desde NC, Podemos y últimamente también desde el PSOE. “Soy fundador de CC, y ATI lleva mucho tiempo sin funcionar, al igual que todos los partidos que compusieron CC”. A su juicio, esa crítica “es recurrente en nuestros adversarios políticos porque piensan que cala bien fundamentalmente en la provincia de Las Palmas, para intentar dividir nuestras fuerzas y ponernos nerviosos”. “Pero están muy equivocados: Román Rodríguez fue presidente del Gobierno precisamente porque gente de la que él ahora sale huyendo hizo posible que fuera presidente del Gobierno”, concluye Barragán. Al flamante consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad se le considera un superviviente en CC, pues fue mano derecha (o izquierda, según se mire) del anterior líder regional de CC y presidente del Gobierno, Paulino Rivero. Pero logró subirse al carro del nuevo liderazgo, el de Fernando Clavijo, que lo nombró viceconsejero de Presidencia, o sea, poco menos que su mano derecha también (o izquierda). Incluso cuando hace unos meses presentó su dimisión como secretario general de CC, Barragán logró sobrevivir como ninguno, pues no hay más que ver cómo Clavijo lo ha encumbrado como titular de una consejería.

Sobre esta visión que se tiene de él, el propio máximo dirigente de CC se explica en la entrevista con este diario: “ La gente piensa que aquí, en Coalición Canaria, se está para fidelidades personales, y yo soy un hombre de partido, me interesa que el partido funcione. Yo apoyaba a Paulino, es cierto, pero se perdió democráticamente en un Consejo Político Nacional, y ¿qué íbamos a hacer entonces, nos íbamos todos y dejábamos a la gente botada? Eso no es supervivencia, eso es ser coherente, y creo que eso es lo que se ha valorado de mí en esta organización”.

Redacción del proyecto de los nuevos juzgados

El nuevo consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, tiene la intención de decidir en tres meses cuál será la ubicación definitiva del tan demandado nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, con las miras puestas en que en marzo se pudiera encargar la redacción del proyecto, y este mismo año disponer ya del pliego de condiciones para sacarlo a concurso, lo que permitiría iniciar las obras el próximo año.

Barragán se muestra consciente de la necesidad de estas nuevas instalaciones, y recordó que para ello hay “un problema de parcelas”, pues existen hasta tres opciones: una de la Consejería de Educación, otra de Gestur y otra de la propia Consejería de Justicia, en el Muñeco de Nieve.

“Me quedan algunas reuniones pendientes para ver la problemática de las infraestructuras, pero esta semana me veré con el alcalde de Santa Cruz, como primera opción, y después inmediatamente planificaré una reunión con los agentes judiciales, los decanatos y los responsables de los juzgados en Santa Cruz”, expone el consejero.

“Mi idea”, abunda Barragán, “dado que tenemos dinero para hacer los proyectos, es ver si podemos zanjar en tres meses la ubicación definitiva, y si el suelo estuviera a nuestra disposición en menos de tres meses, suponiendo que fuera un suelo que no estuviera a disposición de mi consejería, encargar el pliego para sacar a concurso el proyecto; en marzo podríamos estar en condiciones de encargar la redacción del pliego para luego sacarlo a licitación”.

Ya en junio del pasado año, el entonces consejero de Justicia, Aarón Afonso (PSOE), en comparecencia parlamentaria a petición del grupo del PP, se refirió a las dificultades existentes para conseguir las parcelas donde se ubicarán los dos edificios judiciales y que en el caso de Santa Cruz de Tenerife se encontraba pendiente del cambio de uso del suelo del terreno ubicado en Cabo Llanos. Sopesaba Afonso en esa intervención parlamentaria que en 2018 se construiría si hubiera fondos.

Sobre los planes que tiene para la consejería, Barragán comenta que “no habrá acciones nuevas, sino continuar la línea que teníamos en base al acuerdo con el PSOE”. Al respecto, confesó que no le duelen prendas en reconocer que el 90% de las medidas previstas para esta legislatura ya las inició Afonso, y destacó, en este sentido, la estrategia digital, la de modernización de la Justicia, el proyecto de ley del Estatuto de los Altos Cargos, las medidas de transparencia, la implantación de la Oficina Judicial (para la cual se reunirá con sindicatos y con jueces y fiscales).

En el departamento de Igualdad, se muestra especialmente “preocupado” por los casos de violencia machista en jóvenes y adolescentes, por lo que cree que es ahí donde hay que reforzar la prevención.

Subraya también, en el apartado de personal -pues también le compete el área de Función Pública-, que este año se pondrán en marcha ofertas públicas de empleo en la comunidad autónoma, como las de Educación y Justicia, aprobadas ya por el Consejo de Gobierno de Canarias.