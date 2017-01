Oposición a CC-PP

Qué mejor que una buena mesa (la del Parlamento, en este caso) para que el PP desmienta -o confirme- la tesis de que tiene un acuerdo no confeso para salvar al soldado Clavijo. Sumarse a la solicitud de un pleno extraordinario constituye una estupenda ocasión para demostrar equidistancia. Pedir que el presidente comparezca en enero, para explicar algo tan poco ordinario como puede serlo una crisis de Gobierno, resulta tan razonable como inexplicable boicotearlo. Que el PP apoye que el presidente comparezca no implica que lo censure, pero ahorrándole la comparecencia sellaría públicamente el pacto CC-PP. Un pacto, sí. Algunos buenos amigos del PP, que lo son, no comparten lo que aquí se escribió días atrás sobre el acuerdo que los une a Coalición. Niegan la mayor.

Dije, y reitero, que blindar a Clavijo es incontestablemente respetable; otra digestión tiene lo de contar una cosa y hacer la contraria. A pie de calle lo tienen claro. ¿Quién gobierna ahora? Coalición con el apoyo del PP; y en la versión abreviada que corre por bares, oficinas y cañas, Coalición con el PP. Gana el PP centralidad, foco; pero un puñado de diputados va a hacerle la oposición al pre-Gobierno CC-PP. Ganan porque cuando el Estado incumpla el PP aplicará a CC la ley mordaza (a Coalición solo le quedará sumarse a los argumentarios ministeriales), y pierde porque los demás grupos van a seguir abonando una atmósfera plebiscitaria con un mensaje tan simple como letal: con Coalición o con el cambio. Sí o no. A favor o en contra. Corren malos tiempos para jugar al escondite. Qué mejor que una buena mesa (la del Parlamento) para que el PP desmienta que ha decidido asociarse a Coalición. Sin disfrutar de las ventajas de sentarse en el Consejo, si opta por el modo-muleta sufrirá el desgaste de ser co-gobierno.