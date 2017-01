El Parlamento obliga al presidente de RTVC a dar el debate de mañana

Al final, el pleno parlamentario en el que comparecerá mañana Fernando Clavijo, para explicar la reciente crisis del Ejecutivo, será retransmitido en directo por la Televisión Canaria (RTVC). La presión de la Cámara -el propio Grupo Nacionalista que respalda al Gobierno y ASG se sumaron a última hora a la demanda de la oposición- obliga así al ente público a desdecirse, después de alegar problemas presupuestarios y de “escasa audiencia” para negarse.

Por lo visto, no está probado el “alcance social” del pleno extraordinario de mañana. Este es uno de los argumentos que utiliza el presidente de RTVC, Santiago Negrín, para rechazar inicialmente -luego reculó- la petición de todos los grupos parlamentarios de que la sesión se emita en directo, entre las 12.00 y las 14.30 horas aproximadamente. A ello añadía una razón de “disponibilidad” de los recursos: “Los importantes recortes sufridos en los últimos años nos han obligado a ser especialmente prudentes en el gasto para evitar situaciones como las de 2016, en las que tuvimos a punto de ir a negro 48 horas semanales y en las que no se pudo producir ni retransmitir nada especial con fondos propios en prácticamente seis meses”. En 2012 se había clausurado el segundo canal. En un extenso escrito registrado ayer, remitido a la presidenta del Parlamento, Negrín alega que este pleno, para el que se ha habilitado el mes de enero, “no reúne las condiciones de excepcionalidad que justifiquen el gasto sin incurrir en un precedente alejado de los criterios periodísticos que han presidido las decisiones de este medio desde su nacimiento”, en 1999. A Carolina Darias, presidenta del Parlamento, le decía: “Desgraciadamente, la audiencia no acompaña a la emisión de los plenos parlamentarios. En el mejor de los casos, han dado picos del 3% en una franja que de facto roza el 10% con programas destacados como Buenos Días Canarias y Canarias Hoy, que se están convirtiendo en un referente en las Islas. Eso, sin contar con que una retransmisión ocuparía el espacio del Telenoticias 1, el informativo más visto del Archipiélago”. El directivo se mostraba convencido de que Darias comprendería “el frágil equilibrio” que supone establecer “criterios objetivos en las retransmisiones” con “un servicio público necesario para la cohesión territorial de las Islas que satisfaga las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad canaria”. En una continua invocación a la ley 13/2014, Santiago Negrín arguye que RTVC “no debe ser un instrumento al servicio de ninguna opción política”. Históricamente, expone, “nunca ha emitido plenos del Parlamento de Canarias más allá del debate de investidura, del estado de la nacionalidad y, por su relevancia, las mociones de censura [ha habido dos, en 1993 y 2001]”. Al respecto, subraya que “la única excepción a esta norma fue el pleno sobre las conclusiones de una comisión de investigación llevada al Pleno vinculada a una votación”. La precariedad del Ejecutivo regional tampoco le parece un motivo suficiente: “Son numerosas las crisis que ha experimentado el Gobierno de Canarias a lo largo de este periodo democrático. Sin embargo, nunca se han emitido en directo por RTVC las comparecencias vinculadas, ni las solicitadas por la oposición ni las realizadas a petición propia”.

A su juicio, “una comparecencia ordinaria anticipada al inicio del periodo de sesiones no debe condicionar a RTVC al implicarla en dar respaldo a las estrategias de los diversos grupos políticos”. En síntesis, remacha Negrín, “el hecho informativo se reduce a que el Gobierno ofrece las explicaciones demandadas por la oposición, al igual que hace en el resto de plenos sobre hechos ya ocurridos y sin que estos tengan una trascendencia más allá de la valoración que hagan los grupos parlamentarios de su desarrollo.

Antes de exponer la cobertura planteada por RTVC para esta convocatoria, Santiago Negrín recuerda a Carolina Darias la “importante inversión” acometida para activar la televisión del Parlamento, a la que cualquier ciudadano puede acceder a través de la web institucional.

La réplica llegó después de que los grupos del PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias, por un lado, y CC-PNC y Mixto (ASG), por otro, instaran el lunes a la presidenta a que emprendiera las gestiones oportunas ante RTVC para la retransmisión de la sesión. Al día siguiente, la Junta de Portavoces aprobó por unanimidad una propuesta en tal sentido. Y ayer se anunció la transmisión.

El Grupo Nacionalista y el Mixto (ASG) se unen al clamor

Cuatro horas transcurrieron, el lunes, entre el registro conjunto de la “oposición plural” (PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias) y el de los grupos Nacionalista (CC-PNC) y Mixto (ASG) para que RTVC retransmitiera en su totalidad y en directo el pleno extraordinario sobre la comparecencia de Fernando Clavijo.