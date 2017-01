Patricia Hernández: “Clavijo nos mintió, nos hizo recortar en Sanidad y hay 300 millones de superávit”

La exvicepresidenta del Gobierno canario, la socialista Patricia Hernández, ha acusa al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila (CC), de haber “mentido” al PSOE cuando ambos partidos compartían el Ejectuvio autonómico. La ahora presidenta del grupo del PSOE en el Parlamento regional afirma sentirse “bastante dolida” especialmente por uno de esos “engaños”, el haber obligado a que la Consejería de Sanidad hiciera “dolorosos recortes” en Sanidad porque supuestamente peligraba el equilibrio presupuestario de la Comunidad Autónoma, cuando, en realidad “se ha cerrado el año con más de 300 millones de superávit”.

“Fue una discusión muy fuerte dentro del Gobierno; una sensación muy dolorosa enfrentarnos a ese recorte, pero nos plantamos, dijimos que 10 millones, y no más, y tuvimos que retrasar operaciones [quirúrgicas], con lo que eso supone de sufrimiento para la gente; pero luego resulta que hay superavit. ¿Pero qué broma es esta?”, manifestó la diputada del PSOE en COPE Tenerife.

La también exconsejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda criticó además de CC que “no ha cumplido nada” de los compromisos que adquirió para intentar salvar la ruptura del pacto de gobierno con el PSOE. Salvo el incremento presupuestario en áreas sociales, aclaró luego, pero no en cuando a respetar las competencias autonómicas, o en permitir gobernar a los socialistas en el Puerto de la Cruz y Arico, y devolverles el poder en Granadilla. “Ya me sentía engañada antes, así que ahora no me sorprende al leer en la prensa que no quieran expulsar a sus concejales en esos municipios; tengo una sensación de tomadura de pelo al PSOE”, apostilló Hernández.

Sobre la posibilidad de presentar mociones de censura en ayuntamientos y cabildos para desalojar de poder a CC, la diputada, que, con total probabilidad, aspirará a secretaria general del PSOE canario en el próximo congreso en el Archipiélago, se limitó a afirmar que la gestora regional ha pedido “un mapa de situación de todas las islas y municipios”, y apuntó que no podía adelantar más información al respecto.