Patxi López cierra el camino a Pedro Sánchez – Por Carlos Carnicero

Patxi López fue investido lehendakari el 4 de mayo del 2009 con los veinticinco votos de su partido, el PSE, 13 votos del Partido Popular y un voto de UPyD. Siete años después se opuso hasta el último momento a la abstención del PSOE para evitar terceras elecciones y para no permitir un gobierno de Mariano Rajoy. ¿Por qué es un apestado el PP de ahora y no lo era el del año 2009? O por qué los votos del PP eran aceptables para que el PSE gobernara Euskadi y el PSOE se puede permitir bloquear un gobierno de Rajoy hoy. El PNV ganó las elecciones del 2009 sin mayoría absoluta. López le quito la presidencia gracias al PP. Nada más anunciar su candidatura a la secretaría general del PSOE, Patxi López ha calificado de error la abstención socialista a Mariano Rajoy. ¿Cuál sería el escenario hoy, si la investidura de Rajoy hubiera resultado imposible? El día 18 de diciembre se habrían celebrado unas nuevas elecciones. La participación habría descendido notablemente por el hartazgo de los ciudadanos al tener que acudir de nuevo a las urnas y en Navidad. Según todos los sondeos, el PP habría vuelto a ganar, pero con más escaños. Se habría producido el sorpasso de Podemos al PSOE, que habría sacado alrededor de 70 escaños. Seguiríamos sin gobierno, y se empezarían las negociaciones para formar una mayoría suficiente. La cerrazón de Patxi López no tiene otra explicación que el paradigma de “no es no”, como formulación de su voluntad de una izquierda exigente. ¿No es exigente una izquierda que ha conseguido desde la oposición la mayor subida de la historia del salario mínimo interprofesional, el cerrojazo a la Lomce, la revisión de la Ley Mordaza y la garantía de que ninguna persona con bajos recursos podrá ser desconectada por impago del suministro eléctrico? En tan solo unos meses de actividad parlamentaria, el PSOE ha ocupado el epicentro de una oposición constructiva y responsable en el Parlamento. En espera de que Patxi López conozca si cuenta con el respaldo de Pedro Sánchez, no hay una sola idea que se conozca de su proyecto. Pero creo que puede ser clarificador cuando explique su modelo de partido, sus teorías sobre el estado federal asimétrico y sus proyectos para ejercer la oposición en el Parlamento. El anuncio de la candidatura d López cierra la puerta a la de Pedro Sánchez y promete una interesante disputa por el liderazgo del PSOE entre él y Susana Díaz. Todo parece indicar que la tentación de López es una confrontación entre las federaciones socialistas del nordeste, la vasca y el PSC, y las del sur. Será interesante contraponer las tesis de ese federalismo asimétrico, que solo puede estar basado en la diferencia a favor de los que ya la tienen -el cupo vasco es un régimen fiscal privilegiado, y las pretensiones catalanas van en esa dirección- y el resto de los españoles que se pronuncian por la igualdad de derechos y la solidaridad. Si Patxi López se decide por ese modelo de contraposición norte y sur, el debate promete ser esclarecedor.