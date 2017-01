Podemos apoyaría una moción de censura con el PP pero liderada por el PSOE

Media hora antes de que el presidente del grupo Popular, Asier Antona, y la portavoz, Australia Navarro, comenzaran su rueda de prensa en la sala del Parlamento de Canarias habilitada a tal fin, sus homólogas de Podemos, María del Río y Noemí Santana, desafiaron al frío a las puertas de la Cámara legislativa. El canutazo lo habían convocado en relación a la cita fijada por Fernando Clavijo para este viernes sobre la conferencia autonómica del martes 17 en el Senado. Sin embargo, la atención estaba en torno a las intenciones y la manifiesta disposición de Antona a colaborar en el desalojo del actual presidente de la Comunidad Autónoma. Bajo una nube de informadores, Santana se mojó. Expresó el apoyo de Podemos a una moción de censura negociada con el PP, además del PSOE y Nueva Canarias, pero liderada por el Partido Socialista. “No solo porque es el más votado, sino porque creemos que es el que generaría más entendimiento”, arguyó la diputada. Por contra, descartó propiciar un Ejecutivo encabezado por el PP. “Evidentemente, facilitaría mucho más la moción de censura que el candidato o la candidata fuera del PSOE. Podemos ya se entiende con el PSOE y NC con el PSOE en algunas instituciones, pero es que el PP también se entiende con el PSOE en otras. Lo que debemos hacer es poner sobre la mesa aquello que nos une por un bien mayor, que es echar a Coalición Canaria del Gobierno”. Ante el panorama que se ha dibujado tras la “expulsión” de “los consejeros que han demostrado un mayor compromiso social”, Del Río llamó a transformar “las peleas por las sillas” en una sincera voluntad de “atender las acuciantes necesidades de las canarias y canarios”.

Santana invitó a los dirigentes del PSOE, PP y NC a sentarse “a ver cuáles son los puntos de coincidencia para que de una vez por todas se emprenda el cambio que demanda Canarias”. En Podemos son “conscientes” de la importancia del PP en este proceso, “aunque represente un proyecto antagónico”. En esta oposición “hay mucha diversidad”, enfatizó. “Sabemos que Canarias requiere altura de miras, que busquemos acuerdos juntos”.

El termómetro de la calle marcaba una temperatura gélida y, en ese ambiente, la portavoz de Podemos comentó que el calor de la gente “dice que hay un anhelo de la ciudadanía canaria de oxigenar el Gobierno que durante 30 años nos ha tocado sufrir, que es el de Coalición Canaria con las muletilla del PSOE o el PP, que nos ha traído desastre social y económico”. Entre las materias susceptibles de consenso, Santana mencionó la reforma del régimen electoral y la modificación de un REF que,a su juicio, “ha beneficiado a una minoría de poderosos”.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES SIN UNANIMIDAD

Ya es seguro que Fernando Clavijo no llevará a la conferencia de presidentes autonómicos una posición unánime del Parlamento de Canarias, dado que Podemos no acude hoy a la reunión preparatoria con representantes de los grupos, previa a otra con el Consejo Asesor. “Es un acto propagandístico por parte de Clavijo, un paripé para hacer ver que cuenta con unos apoyos que ahora no tiene”, argumentó Noemí Santana ante los medios de comunicación. “Es un presidente ilegítimo”, sentenció.