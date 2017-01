Polémica sobre el Telescopio de Hawái: “Queremos el consenso”

Sin el amparo del pacto regional, el secretario general de los socialistas palmeros y presidente del Cabildo gracias al apoyo de los nacionalistas, no tiene intención de plantearse un cambio de Gobierno en la institución. Desde el respeto a la posición de la Gestora de su partido en Canarias, pero convencido de la capacidad de autonomía a nivel insular, recuerda que “estamos viendo los fracasos de los pactos en cascada. Frente a esa evidencia, en La Palma hay un buen acuerdo que firmamos en el Cabildo y en varios ayuntamientos. Ni nosotros entenderíamos, ni los ciudadanos tampoco, que se cambien los gobiernos municipales y el insular simplemente porque ha habido una crisis política en otras instituciones, no es razonable”.

El titular del Cabildo quiere evitar repercusiónes en la Isla pero al mismo tiempo reconoce, que en el ámbito regional, “la situación es compleja”. Defensor a ultranza de la aplicación del criterio de la triple paridad para el reparto del Fdcan y en desacuerdo con las posiciones contrarias a este fin de los ya ex consejeros socialistas del Gobierno de Canarias, encabezados por Patricia Hernández, Pestana defiende los beneficios de un paquete de 167 millones de euros que la isla recibirá en 10 años, aunque recuerda que “una parte de esos fondos se dedican a empleo y se distribuyen por el número de parados, lo que supone un mayor respaldo económico a las islas más habitadas. Aún así hay una atención especial en materia de infraestructuras para La Palma y esa es una buena noticia”. Su posicionamiento es claro: “Hay que dar un mayor apoyo a las islas no capitalinas, y eso ha tenido y tiene el apoyo no solo mío, sino de la Ejecutiva insular del PSOE, de los ayuntamientos de la Isla y del Cabildo”.

Preguntado sobre la situación socioeconómica insular y por la respuesta a los hombres más de 8.000 palmeros que engrosan las listas del paro, explica que “el número desempleados ha bajado en algo más de 2.500 personas en los dos últimos dos años y medio, pero no es suficiente. Estamos haciendo todo lo posible por cambiar la estructura económica de la Isla. Va a haber una mejora del sector turístico con el desarrollo de nuevos proyectos y eso repercutirá en mayor empleabilidad y aumento de contratación en el sector servicios y hay una dinámica económica mejor que la que teníamos hace tres años. Sin duda es insuficiente porque tenemos un 26% de paro según la última Encuesta de Población Activa (EPA), pero tenemos un compromiso por cambiar la estructura económica de la Isla”. En su balance del año 2016, Pestana se muestra satisfecho por el avance en la tramitación de la Ley del Suelo, de la que dice “nos ofrece un marco legislativo muy interesante para que se puedan sacar adelante proyectos que permitirán el desarrollo turístico”. Pese al bloqueo que la Isla ha venido sufriendo en materia de inversión por la anulación en los tribunales del Plan Territorial Especial de Uso Turístico (PTE), este nuevo escenario legislativo abre un nuevo horizonte: “Ya estamos hablando con promotores y viendo proyectos específicos y que desplaza otros planes de menor rango, con lo que a principios de 2017 podemos estar hablando de la tramitación de las correspondientes licencias, porque este es un procedimiento más ágil y rápido”.

Por otro lado, el presidente del Cabildo reconoce que el tratamiento de los residuos en La Palma, en base a la columna vertebral del Complejo Ambiental cuyo Estudio de Impacto Ambiental anularon los tribunales, es una de las prioridades. La única celda construida tiene capacidad limitada para un año más, y la construcción de otra pasa por la subsanación de errores que ya ha presentado la institución. “Es un tema medioambiental que nos preocupa porque no hay alternativas. Algunos plantean cerrar el complejo pero eso me parece una enorme irresponsabilidad. Si logramos los objetivos que nos hemos marcado reduciremos un 30% de los residuos no irían a vertedero potenciando las recogidas selectivas”.

Consciente de que los grupos ecologistas pueden recurrir la ubicación del Telescopio de más de 30 Metros en el Roque de Los Muchachos, si finalmente en abril los tribunales americanos fallan en contra de su instalación en Hawái, el titular del Cabildo recuerda que “estamos haciendo las cosas bien y queremos el máximo consenso posible”. Asegura que en materia científica y de investigación astronómica “hay un amplio consenso en la población palmera por el desarrollo que genera en el propio territorio esta actividad científica, además del prestigio que da a La Palma en el contexto internacional. Respetar los entornos y cumplir las normas es algo que vigila y cumple el Cabildo de La Palma; ese es el principio que prima en las actuaciones públicas”.

El turismo nórdico, como mercado emisor estable, la apuesta del Cabildo y del Gobierno canario

Las tareas en materia de planificación y la lentitud burocrática siguen estando presentes en la gestión de planificación, pero pese a los tiempos, Pestana defiende que “se están haciendo los deberes”. Asegura, a la hora de analizar la mejora de las cifras de ocupación turística en la Isla, que “en el cómputo global del turismo que nos está llegando, hay turismo prestado, por los riesgos que no quieren asumir quienes viajan a destinos con inestabilidad, pero también recibimos turistas de otros destinos que estamos intentando fidelizar y que no provienen de esos mercados, como por ejemplo el turismo nórdico, una apuesta muy fuerte de la Consejería de Turismo de este Cabildo y por parte del Gobierno de Canarias, con lo que si logramos el objetivo habremos avanzado mucho”. Explica que “hay mayores expectativas empresariales en la isla y eso debería significar que logremos más instalaciones turísticas. Ese es el reto que tenemos por delante, esa es la apuesta”.