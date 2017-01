Un policía herido tras ser tiroteado en Irlanda del Norte

Un agente de la Policía norirlandesa ha resultado herido al recibir un disparo en un brazo tras ser tiroteado desde un coche en marcha en el norte de Belfast.

El incidente ha ocurrido en torno a las 19:30 horas de este domingo. La vida del policía no corre peligro, pero ha sido trasladado a un hospital para recibir atención sanitaria, ha informado un portavoz de la Policía norirlandesa.

El ataque ha sido ya condenado por la ministra principal en funciones de Irlanda del Norte, Arlene Foster. “Condeno contundentemente los disparos contra un agente de la Policía en el norte de Belfast, obra de cobardes”, ha apuntado a través de su cuenta en Twitter.

— Arlene Foster (@DUPleader) 22 de enero de 2017