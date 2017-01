El PP le echa un cabo al “naúfrago” Clavijo para salvarlo o dejarlo caer

El PP fue ayer muy crítico con Fernando Clavijo, pero al mismo tiempo le echó un salvavidas que puede ser momentáneo, sin más compromisos: “Si quiere hablar, hablemos de lo que necesita Canarias para progresar de verdad sin perder ni un minuto más”, proclamó la portavoz popular, Australia Navarro,dirigiéndose a un presidente que calificó de “solo, huérfano y náufrago”.

“Los problemas de Canarias no se solucionan con más nacionalismo, pero tampoco desde el enfrentamiento y la revancha”, manifestó la diputada con doble mensaje: uno a CC, y otro a PSOE, Podemos y NC, al equiparar con revanchismo su intento de desalojar a Coalición. Concretó el PP, sin que Clavijo hiciera antes lo propio, qué cuestiones quiere negociar con CC: reducir el IGIC, plan de choque contra las listas de espera sanitarias, ley de servicios sociales, ley del suelo que simplifique y dinamice la economía, y un programa estratégico de inversión pública, entre otros asuntos. Clavijo aceptó el envite y Navarro le avisó de que “si abre un nuevo consenso, que cuente con el PP, si no, tiene que plantearse que es parte del problema y no de la solución”.

Dejó claro el PP que a día de hoy no apoya a Clavijo, pero tampoco le pide una cuestión de confianza, como sí hicieron PSOE, Podemos y NC. “Usted no refleja ni de lejos la voluntad de los canarios y está al frente de un Gobierno interino, quién sabe si también efímero. Usted sigue de presidente producto de un acto pretérito, de una mayoría que saltó por los aires”, apostilló Navarro.