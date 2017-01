PP, Podemos y NC ven “muy graves” las revelaciones de Morera sobre Clavijo

Las revelaciones del exconsejero de Sanidad del Gobierno canario Jesús Morera en DIARIO DE AVISOS sobre Fernando Clavijo han levantado ampollas. Afirma el ex alto cargo que el jefe del Ejecutivo le pidió en julio pasado que retirara el tratamiento a los enfermos de hepatitis C, por caro (60 millones en dos años), y le sugirió incluso la posibilidad de cerrar el nuevo hospital publico del Sur tinerfeño, para ahorrar.

Morera confirmaba así lo dicho por el portavoz de su partido, el PSOE, en el pleno del Parlamento canario celebrado el jueves, donde Iñaki Lavandera acusó a Clavijo de haber pedido tal medida con los enfermos de hepatitis C. Además, el exconsejero desvelaba en este diario: “Me dijo que sí había que cerrar el Hospital del Sur, se cierra”.

Tanto en el pleno como también ayer, el presidente del Gobierno regional volvió a tachar de “falsa” la acusación sobre el tratamiento médico, aunque descartó adoptar medidas legales contra Morera, porque su acusación “no tiene credibilidad”, según informó Efe, que no mencionó ninguna alusión de Clavijo sobre lo relativo al Hospital del Sur. Sí la hizo la consejera de Hacienda, Rosa Dávila (CC), que tachó de “disparate” pensar que el presidente, “que ha liderado, con Carlos Alonso”, la apertura de ese centro sanitario, se planteara cerrarlo. “Me parece todo tremendo, triste y tengo que desmentirlo rotundamente”, enfatizó Dávila en Eldía.es. Clavijo redujo además tales acusaciones de Morera “al rencor, el despecho y una cortina de humo para tapar la nefasta gestión a la que sometió a la sanidad canaria”.

Desde la oposición parlamentaria, la portavoz de Podemos, Noemí Santana, admitió la “preocupación” de su grupo por las afirmaciones del exconsejero, que se ha reincorporado a su puesto de jefe de Neurocirugía del Hospital Doctor Negrín, en Gran Canaria. “Si se confirmasen tales afirmaciones, el presidente del Gobierno canario debería dimitir inmediatamente”, remachó.

En Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez admitió que resulta “muy difícil de probar” que Clavijo hizo tales peticiones a Morera, pero a renglón seguido le otorgó “credibilidad” al exconsejero. “No tengo duda alguna de que Clavijo es capaz de decir eso, y Morera tendrá sus defectos, pero está identificado con los valores de la defensa de la sanidad pública, y a mí nunca me ha engañado ni en privado ni en público, pero el presidente en público sí, y en privado no porque no le doy lugar a eso”. El portavoz de NC subrayó que las aseveraciones de Morera “son de una enorme gravedad” y “evidencian que para él “ese Gobierno fue un infierno”.

Al PP, el comentario de Morera le “ha llamado mucho la atención”, “por su gravedad”, según declaró ayer a este diario el diputado autonómico Jorge Estalella. “Pero no podría decir mucho más, dado que aparentemente se produjo en el marco de una conversación privada; no sabemos exactamente si es cierto o no, o en qué términos se produjeron si es que existieron, por lo que es difícil tanto darlas por ciertas como por falsas”, abundó el parlamentario popular.

En el Grupo Parlamentario Socialista no se desdicen, y, al contrario, se sienten reforzados por la claridad con la que Morera se ha expresado públicamente. Así, el portavoz del PSOE en la Cámara se reafirma en que “quien evidencia que ha faltado a la verdad es el señor Clavijo, y desde luego entiendo que sea un trago difícil para él que los canarios sepan cuáles son sus verdaderas prioridades, que no son las de la sanidad pública”. “Se acercan tiempos difíciles para el sistema sanitario público en Canarias, pues la apuesta clara de CC es privatizadora, y está más cerca de los que hacen negocio con la salud que de la salud de los ciudadanos”, manifestó Lavandera.

Clavijo denunció ayer la “herencia” que deja la “nefasta gestión” de la sanidad de sus antiguos socio en año y medio, que cifró en “8.000 personas más en las listas de espera quirúrgicas y 18 días más de demora en la misma”. “Un presidente es corresponsable si un consejero hace mala gestión, y él no cesó a Morera por eso”, replicó Lavandera.