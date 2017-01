Antona: “El PP es la alternativa a Clavijo en una moción de censura”

El PP canario da un paso adelante pero deja que el siguiente lo den otros. Este jueves, Asier Antona, el presidente regional del partido, enfatizó que no tiene “ningún tipo de acuerdo” con CC para apuntalar el Gobierno en minoría de Fernando Clavijo. Y aunque aseguró que no va a tomar la iniciativa para presentar una moción de censura, admitió que sí “se siente parte del bloque del cambio” que forman PSOE, Podemos y NC, al punto de que abrió las puertas a negociar un programa de gobierno con dos premisas, que no son cualquier cosa: aplicar las medidas económicas, fiscales y sociales del PP, y que lo lidere su partido.

“Quienes quieran presentar una moción de censura, que la presenten, pero si cuentan con el PP, será el partido que la lidere con nuestras líneas programáticas”, incidió el líder popular, una rígida condición que otros posibles compañeros de viaje esperan se convierta más adelante en una negociación en la que todos cedan .

Como es una idea que ya había manifestado el día anterior, Antona lo dijo sabiendo que desde esos tres partidos le han llegado mensajes públicos en el sentido de que no lo vetan. El líder de NC, Román Rodríguez, fue el más entusiasta al ver “positivo y relevante” el paso dado por Antona; el portavoz del PSOE, Iñaki Lavandera, valora que al menos el PP muestra que quiere apartar del poder a CC, y Podemos, si bien dejó claro que no apoyará que la presidencia sea para Antona porque es el tercero más votado y el PSOE el primero, además de por afinidades ideológicas, hizo su particular ejercicio de “altura de miras” al aceptar la posibilidad de incluir al PP en la nueva mayoría, e incluso estudiaría que tuviera algo de poder, todo ello para acabar con 30 años de gobiernos de CC, según indicó la portavoz, Noemí Santana.

Antona reconoció que la situación política, con una CC que solo tiene el 18% de los votos pero todo el Gobierno, “no es normal”, aunque apuntó que “no la provocó el PP”. “Pero otros están ansiosos de poder, al PP no le interesa quién gobierne sino cómo luchar contra el paro y la pobreza, aplicar políticas sociales, reducir la burocracia que impide el desarrollo económico e impulsar el consumo”.

Después añadió que el PP es un partido que “busca dar estabilidad política y que tiene vocación de gobierno”, por lo que apuntó que “no descarta” ninguna opción en esta legislatura. “Por eso tenemos que liderar la solución los que no somos responsables de esta inestabilidad”, abundó en una rueda de prensa con la portavoz parlamentaria, Australia Navarro, celebrada en la Cámara para explicar su postura sobre la reunión que para hoy ha convocado Clavijo sobre la Conferencia de Presidentes Autonómicos en Madrid.

Clavijo, como en la jornada anterior, restó ayer importancia a las declaraciones del líder del PP canario sobre esa hipotética moción de censura, pues, para el mandatario regional, responden solo a “ruido y futuribles”. Desveló que en las últimas horas había hablado con Antona “de muchas circunstancias”, que prefirió no desvelar, según informó Efe.

AL PLENO EN DÉBIL MINORÍA

Australia Navarro, por su parte, avanzó que el pleno extraordinario en el que el día 19 comparecerá Clavijo ante el Parlamento forzado por PSOE, Podemos y NC -el PP se sumó luego en la práctica, pero no firmó la solicitud- no será un camino de rosas para el presidente. “Le vamos a exigir en ese pleno que de manera clara y nítida explique cómo va a gestionar su débil minoría”, señaló la portavoz popular en la Cámara autonómica. Sobre el futuro, anunció que el PP “seguirá liderando la oposición, de manera seria y rigurosa, aportando estabilidad, si Clavijo aprende la lección del diálogo y el acuerdo”. “Y si hubiera una alterantiva viable, la estudiaremos”, apostilló.