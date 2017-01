“Hay que censurar ya a Clavijo; en La Laguna el PSOE desparecerá si no la apoya”

Diputado regional del PSOE, y en su día jefe de las filas socialistas en el Ayuntamiento de La Laguna, Gustavo Matos no lo duda ni un instante: su partido debe presentar ya una moción de censura contra Fernando Clavijo. Pero no se queda ahí: apoya sin demora apear a CC también en Aguere y no se explica a qué están esperando los órganos regional y federal del PSOE para autorizarla. Opina, además, que “el deber y el reto fundamental” de su generación es “mandar a CC a la oposición”. Para ello, aboga por que los socialistas elijan cuanto antes a sus dirigentes, pues sostiene que el partido “carece de dirección política” a todos los niveles. Matos fue director general de Comercio en el Gobierno CC-PSOE que presidió Paulino Rivero, ejecutivo que, a su juicio, con los socialistas giró a la izquierda, mientras que Clavijo ha dado un giro a la derecha. Y de ahí, concluye, la ruptura del pacto en diciembre pasado.

-¿Debe el PSOE presentar una moción de censura contra Clavijo?

“Sin duda que sí. Y la deberíamos presentar ya. La actual situación política es de una anomalía terrible: la tercera fuerza en votos es la que lidera el Parlamento, y eso no tiene sentido, porque además se apoya en un programa de gobierno que se aprobó con otro partido que ya no lo apoya, y que empieza a desviarse de ese programa. Teniendo en cuenta que Fernando Clavijo no ha aceptado el reto de una cuestión de confianza, lo que toca es que el partido que más votos tuvo en 2015, sanee democráticamente el Parlamento, y eso solo se logra con una moción de censura. Yo ya la habría presentado, para que el resto de fuerzas políticas pongan las cartas bocarriba, y que el PP diga de qué lado está: si del lado de aprovechar una oportunidad histórica, de que las cosas cambien, o del lado de que todo siga como hasta ahora”.

-¿Y por qué su partido no ha tomado esa decisión?

“No lo sé. No formo parte de la gestora, pero sí le he solicitado al presidente de la gestora regional que celebre un comité regional, porque no se convoca uno ordinario desde hace tres años. En ese órgano debería decidirse presentar una moción de censura. El PSOE debe liderar el cambio en Canarias y lo tiene visualizar”.

-¿Qué le pareció la actitud de CC en los 16 meses de esta legislatura que gobernó con el PSOE?

“CC es como el abusón del patio del colegio. Si el primer día del recreo no le plantas cara, te va a robar el bocadillo todo el curso. Y lo que ha pasado es que durante año y medio ha sido el abusón del PSOE, nos robó el bocadillo y quizá reaccionamos demasiado tarde. Esta CC no es la de Paulino Rivero, lo vengo advirtiendo desde principio de legislatura, ha girado a la derecha, y se sienta más cómoda en un modelo neoliberal, conservador e insularista. Por decirlo, algunos compañeros míos del PSOE me llamaron francotirador. Fui el único que no votó a favor de la adenda del pacto, porque no se iba a cumplir y era un error. Nos dijeron que había plan B y no lo había. Buena parte del PSOE me reprochó decir eso y ahora se suma a la ola anti ATI”.

-¿Pero usted ve al PSOE capaz de liderar ese cambio político?

“Hasta ahora no lo ha hecho porque no tiene dirección política en ningún lado, a nivel regional, federal o local. Ya tenían que haberse celebrado los congresos y tener elegidas las direcciones. El PSOE tiene que decidir qué quiere ser y qué quiere hacer en el futuro, y luego decidir quiénes lideran. En Canarias tenemos a nuestro electorado despistado, y necesita saber hacia dónde va el partido”.

-¿Qué opinión le merece la hipótesis de un pacto entre el PSOE y el PP en Canarias?

“No me parece imposible un pacto con el PP, pero sí complicado, porque ambos queremos el cambio, pero el problema es que tenemos que hablar sobre contenidos concretos. Ha habido muchos fuegos de artificio en este sentido, pero nadie se ha sentado en una mesa y con un bolígrafo”.

-¿Qué tiempo le augura a Clavijo como presidente?

“Creo que el próximo presidente de Canarias no será de CC. Lo que ya no puedo saber es si será del PSOE, aunque en las próximas elecciones habrá una alternativa de gobierno progresista en Canarias. Pero no sé si el PSOE estará en condiciones de liderarlo. Estamos a tiempo de que sea así, pero tenemos que ir haciendo cosas para hacerlo posible. Creo además que mi generación tiene el deber, el reto histórico fundamental, de mandar a CC a la oposición; es el reto histórico fundamental. En esta legislatura no se puede hacer tal vez porque hay diputados que se denominan progresistas, pero no están por armar una mayoría de izquierda de cambio en el Parlamento. Pero el electorado está evolucionando y a CC le queda muy poco apoyo”.

-¿Para ello también es necesario un cambio en el sistema electoral canario?

“Ahora mismo dependerá del PP: si quiere habrá cambio del sistema electoral en las Cortes. Una reforma electoral como esta necesita contar con el PP. Espero que el PP esté a la altura y no cambie de opinión, y que en Canarias ya en 2019 votemos con un sistema electoral distinto”.

-Está de acuerdo entonces con el llamado Pacto por la Democracia, que promueve el foro cívico Demócratas por el Cambio…

“La propuesta del PSOE es una circunscripción regional, aplicada ya desde 2019, no como previsión, porque si no nos iríamos al año de la pera; rebajar los topes y que no haya ninguna isla con más población que tenga menos diputados que otra con menos habitantes. Es una propuesta razonable, que coincide mucho con la filosofía de Demócratas por el Cambio. Algunos le dieron mi cabeza a CC en la comisión parlamentaria para la reforma electoral por decir esto, pero afortunadamente las cosas han cambiado”.

-Y lo que me ha dicho para el Parlamento, ¿vale para La laguna? ¿Defiende allí una censura?

“Por supuesto, con la ventaja de que en La Laguna la moción de censura se puede presentar ya. El cambio tiene que empezar por algún sitio, y donde el PSOE lo tiene más fácil es en La Laguna. Porque en Canarias el PSOE ya gobierna con Podemos y NC en Gran Canaria, y las cosas parece que van bien, en el Cabildo y el Ayuntamiento de Las Palmas. Esa fórmula puede ser exportable al resto de Canarias”.

-¿Por qué la gestora local del PSOE no da el paso en Aguere?

“Algunos están impidiendo ese cambio político y tendrán que explicar por qué. Y se han dicho cosas que no son ciertas. En La Laguna lo que ocurre es una cuestión estrictamente orgánica en el PSOE. Lo explico y está escrito: el 15 de diciembre de 2015 José Alberto Díaz cesa a Javier Abreu como primer teniente de alcalde, se reúne la Ejecutiva local del PSOE y decide por unanimidad marcharse del Gobierno municipal. Al día siguiente, Julio Cruz, secretario de Organización regional, manda una comunicación que dice que la Ejecutiva lagunera no tiene competencia para tomar esa decisión y que los pactos le corresponden a la Ejecutiva regional y a la federal, y porque además es una ciudad de más de 120.000 habitantes y le corresponde a la federal. No puede ser que ahora digan que lo tiene que decidir la gestora local. Están tratando de no mojarse y no tomar una decisión, porque si la toman caen en una contradicción: si Patricia Hernández tiene que liderar una moción de censura porque fue la candidata, ese argumento hay que respetarlo en La Laguna también. Alguien esta bloqueando el cambio en La Laguna porque está pensando más en los congresos del PSOE que en el cambio político”.

-¿Atisba usted que la sociedad lagunera ve mal que el PSOE apuntale a CC?

“Sí, es más que evidente. Si el PSOE deja pasar la oportunidad histórica de un cambio en La Laguna, desaparece como partido allí. Será terriblemente castigado en las urnas en 2019”.

-¿Y esa reflexión vale para el Gobierno de Canarias?

“Bueno, como dije el próximo presidente regional no será de CC, pero no tengo tan claro que sea del PSOE. O nos ponemos las pilas, o no lideraremos el cambio. Pero estamos a tiempo. El cambio

es imparable, porque la sociedad canaria quiere cambiar. Incluso con este sistema electoral CC tendrá un desgaste brutal”.

-¿Qué le parece la actitud del PP canario tras la ruptura del pacto entre CC y PSOE?

“Tiene en Canarias un reto histórico, y creo que su electorado también le haría pagar si apuntala a CC. El PP tiene un dilema peor incluso que el nuestro. Y por eso el PSOE debería haber presentado ya una moción de censura, que tendría apoyo de NC y Podemos”.