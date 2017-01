El prestigioso periódico The Guardian destaca el museo subacuático de Lanzarote

El periódico The Guardian ha destacado en su página web el museo subacuático de Lanzarote como uno de los lugares más asombrosos del planeta con una galería fotográfica.

Jason DeCaires comenzó a trabajar el proyecto del Museo Atlántico en tierra en enero de 2014. Las 300 esculturas que se sumergirán en total son recreaciones de personas o situaciones actuales, realizadas a través de moldes de decenas de ciudadanos lanzaroteños y de residentes en la isla.

Estas figuras están construidas con cemento de alta calidad marina, garantizado para sobrevivir en el medio marino durante 300 años. DeCaires emplea materiales que no provocan afección ni al fondo marino, ni a la flora y la fauna del medio circundante, es decir, que no son corrosivos no sostenibles.