El PSOE solo apoyará la moción de censura si Mónica Martín es la nueva alcaldesa

El PSOE de La Laguna solo apoyará la moción de censura contra su socio de gobierno, Coaliciación Canaria, si Mónica Martín, actual primera teniente de alcalde, es nombrada la nueva alcaldesa, según afirmaron fuentes del PSOE. Unid@s se puede se reunió ayer con el PSOE y XTF-NC en La Laguna en las dos primeras reuniones formales que ha mantenido para negociar los apoyos necesarios para la moción de censura que quiere presentar contra CC en el Ayuntamiento, aprovechando este momento de ruptura entre CC y el PSOE en el pacto regional. Unos encuentros que el portavoz de Unid@s, Rubens Ascanio, calificó de positivos.

En concreto, a la reunión con el PSOE asistió una representación de la gestora local del partido, entre los que se encontraba la primera teniente de alcalde, Mónica Martín, y no así Javier Abreu. “Pudimos expresar nuestro punto de vista y los diferentes escenarios que se abren, hubo una visión bastante honesta de las diferentes situaciones”, explicó Ascanio.

En este sentido, según indicó el portavoz de Unid@s, desde el PSOE “tienen sus tiempos y los respetamos”. “Unas organizaciones tenemos una posiciones más claras y otras necesitan más debate y reflexión, marcados por las situaciones en sus propios partidos”, apuntó. Aún así, indicó que “nos expresaron que no tienen líneas rojas”. Asimismo, Ascanio explicó que ofrecieron a los socialistas recuperar el documento de mínimos que trabajaron junto con ellos tras las elecciones municipales en mayo de 2015, cuando se barajó “un posible pacto de progreso”. Desde el PSOE ayer no realizaron declaraciones.

Sin embargo, fuentes socialistas han afirmado que el PSOE ha solicitado en este encuentro que Mónica Martín fuera la nueva alcaldesa, como condición para apoyar la moción de censura.

En cuanto a la reunión con XTF-NC, que ha manifestado ya el apoyo de sus tres concejales a la moción de censura, el portavoz de Unid@s explicó que “hicimos unos análisis muy similares” de la realidad en el Ayuntamiento y que comparten la opinión que el PSOE debe determinar la posición “que quiere jugar”. “Si quiere seguir siendo la muleta para que se mantenga el pacto en La Laguna -añadió- o si quieren dar un paso y construir algo diferente y con un programa común de progreso”, en vez de estar en un pacto “antinatura” en La Laguna “en el que participa el PP”.

En esta misma línea, el portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez, afirmó que en estos momentos la moción de censura “depende solo de la voluntad del PSOE, que tiene que decir públicamente si está a favor o no, y que diga cuáles son sus prioridades”. “La fijación de posturas tiene que hacerla el PSOE, si está de acuerdo en mantener a CC en la Alcaldía, por segunda vez, o si quiere un cambio de progreso”, añadió.

Antonio Alarcó: “El PP no está para mociones de castigo”

El portavoz del PP en La Laguna, Antonio Alarcó, afirmó ayer, en declaraciones a Radio Faycan, que la postura de los populares, en coordinación con el partido a nivel regional e insular, es que “nosotros no estamos para mociones de censura de castigo”, sino “para buscar soluciones a los grandes problemas que tienen los ciudadanos de La Laguna”. “Y ahí nos tendrán para dar estabilidad, pero no estamos para sillones, buscaremos un programa transparente que de estabilidad a los ciudadanos y no a los partidos”, apuntó.

Alarcó insistió en que “los pactos en cascada son absolutamente injustos para los ciudadanos” y que la “inestabilidad” en La Laguna es “evidente” porque “no hay ningún partido con mayoría absoluta y la oposición tiene más concejales que el gobierno, con lo que sin un tripartito de la composición que se quiera no hay estabilidad real”. “Numéricamente puede haber moción de censura, como en todos los ayuntamientos”, añadió.