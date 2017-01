Quien no respeta a los demás, no se respeta así mismo

Desafortunadas declaraciones las realizadas en los medios de comunicación de la isla de Tenerife por el actual alcalde del Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide, Emilio José Navarro Castanedo, contra un representante sindical del CSI-F Provincial. El mencionado tema viene relacionado tras la publicación en diferentes medios de comunicación de un escrito presentado por el Sindicato CSI-F Provincial de Santiago del Teide en el que se exige la dimisión de la concejala de Recursos Humanos, donde el citado alcalde de la corporación sureña de la isla de Tenerife, Emilio José Navarro Castanedo, salió al paso de las mismas defendiendo el trabajo y la gestión de Alexandra León en el departamento de Recursos Humanos. Por todo ello, el intrépido regidor del PP arremetió de forma verbal y virulenta argumentado que: “el representante del CSI-F Provincial de Santiago del Teide es un incompetente. Miren por donde la libertad sindical se la pasó por alto el inexperto político y alcalde, Emilio Navarro, el cual gobierna con mayoría absoluta en Santiago del Teide, municipio en el que su formación política, el Partido Popular (PP), consiguió los mejores resultados de toda la comarca sur. Tras dedicarse a la empresa privada, dio el salto a la política a finales de 2009 de la mano del entonces alcalde, Juan Gorrín. Asumió inicialmente la concejalía de Deportes y durante el mandato anterior se ocupó del área de Hacienda y Desarrollo Local.

Por otro lado, es importante recordar que los sindicatos en España están reconocidos en la Constitución de 1978, en la que se dice que el sindicato es “la organización que defiende los intereses de los trabajadores” —según la RAE, es la asociación de trabajadores constituida para la defensa y promoción de intereses profesionales, económicos o sociales de sus miembros. En sus artículos 7 y 28 de la citada Constitución Española, dice lo siguiente:

Artículo 7

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 28: 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Visto esto, tengo que decir que el representante del CSI-F Provincial, con cargo sindical como Responsable Autonómico del Sector Local CSI-F, es una persona honrada, humilde, entregado a su profesión como funcionario de la Policía Local de Santiago del Teide. Un hombre, que no gusta de protagonismos y que solo intenta cumplir con su deber en las responsabilidades laborales y sindicales que lleva a cabo en la sociedad isleña. Cosa, que ya quisieran muchos políticos defender con transparencia, humildad, entrega y honradez en los distintos cargos que ocupan.

Al mismo tiempo, las reacciones tanto a nivel sindical como de la propia oposición en el Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide, no se han hecho esperar. El portavoz de CC en Santiago del Teide, Jonathan Fumero, lamentó a través de un comunicado, las “desafortunadas” manifestaciones del alcalde del señalado municipio. Además, en la nota, Jonathan Fumero recordó que el grupo municipal de CC ha presentado en los últimos años diversas mociones para dotar a la Policía Local de los medios necesarios para el ejercicio de sus funciones, “obteniendo siempre la negativa del PP”.

Tras consultarlo con su almohada, o con algunos de sus asesores, Emilio Navarro se disculpó por haber llamado incompetente al representante del sindicato CSI-F Provincial del sector de la Policía Local de Santiago del Teide. Sin duda, siempre es positivo reconocer los errores, pero también hay que aprender de ellos, pues en muchas ocasiones no hay mayor incompetente que el que lo dice. Mientras tanto, el sindicato CSI-F Provincial, con representación en el sector de la Policía Local de Santiago del Teide, estudia acciones sindicales legales en la defensa de su representante, con cargo Autonómico del Sector Local. Por último, Quien no respeta a los demás, no se respeta así mismo ni a la democracia.