Raquel y Maripili

Raquel Bernal, que se casó el 28 de diciembre con el guapito español Álvaro Muñoz Escassi, la conocí durante su larga relación con mi amigo Guillermo Fantástico González. La guapa venezolana, que fue Miss Mérida, ahora multimillonaria, ha sido relacionada sentimentalmente con Chávez, con el general Baduel, compadre de Chávez y encarcelado por éste durante años -ahora, ya libre, lo busca la policía política chavista-, con el también general Cruz Weffer y con Víctor Flores, financiero con quien tuvo a su hija Raquelita. Entre otros. Perdón por la crónica rosa, pero con Raquel, aquí y en Caracas, he coincidido docenas de veces porque Guillermito Fantástico fue su novio largo tiempo. Fue también quien la dio a conocer en España a mucha gente de Madrid. No hay ninguna coincidencia entre Raquel Bernal y la canaria de origen Maripili Hernández, chavista, periodista, a quien también se relacionó sentimentalmente con Chávez. Ella lo desmintió cuando la entrevisté en televisión: “No; es falso, yo no soy la amante de Hugo”, me dijo textualmente. Maripili es de origen tinerfeño y palmero y fue viceministra de Relaciones Exteriores, además de presidenta de la televisión pública venezolana. Cuando el golpe que derribó a Chávez por unas horas, la llamé, por si necesitaba el auxilio diplomático de nuestra embajada, gracias a los buenos contactos que tenía en la legación española mi amigo Paco Aznar. Al final escapó de los que querían allanar su casa. Escribo esto porque es curioso que yo conozca, y muy bien, a dos mujeres que mandaron mucho en el chavismo. Pero mucho. Ahora Raquel se ha desposado con el ligón español Muñoz Escassi, que ha dado un braguetazo. A este pájaro no lo conozco personalmente. A Maripili la recomendé como invitada para la Gala del Carnaval, hace años. Y vino. Con un novio que al final resultó que era un submarino que le colocaron los antichavistas y que la volvió loca… de amor. ¡Dios!