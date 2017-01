El recurso de los propietarios frena el cierre de kioscos de Las Teresitas

El cierre inminente que amenaza a los nueve kioscos de Las Teresitas ha quedado en suspenso hasta que el juzgado dictamine si es aceptado o no el contencioso-administrativo presentado por los quiosqueros, en el que piden que se suspenda esta medida. El documento, fechado el pasado 30 de noviembre, llegó a la Gerencia de Urbanismo la semana pasada, lo que impidió ejecutar las órdenes de cierre de al menos tres de los nueve negocios, que son los que ya cuentan con el auxilio judicial solicitado por Urbanismo. Así lo confirmó, ayer, el concejal del área, Carlos Garcinuño, en una tensa comisión de control municipal, en la que también estuvieron presentes los propietarios de los chiringuitos de la playa, con pancartas incluidas. Garcinuño compareció a petición de Ciudadanos para que informara sobre los motivos que han llevado al juzgado, que investiga la falta de licencia de los kioscos, a rechazar la personación del Ayuntamiento. Según detalló Garcinuño, lo que está investigando el juzgado es la ausencia de hechos y actos (administrativos y políticos) que llevaron a que, desde 2011, se abriera un primer expediente por actividad clandestina y este se paralizara en 2012. El edil no aclaró quien ordenó esta paralización pero hizo hincapié en que no se retomó su trámite hasta 2014. “Son los anteriores responsables los que deben aclarar si se ordenó paralizar o no”, añadió el concejal.

En cuanto a la personación del Ayuntamiento, dijo el edil que, “parece lógico que no se pueda personar alguien a quien se persigue por la presunta comisión de un delito”. Añadió que lo que era “sorprendente” es que el Consistorio no se hubiera personado en el más importante, haciendo clara referencia al del mamotreto.

Los grupos de la oposición, coincidieron en pedir una solución para los propietarios, independientemente del proceso penal abierto. Propusieron la concesión de una licencia provisional o que, a la hora de licitar la adjudicación de estos espacios, se les diera algún tipo de preferencias. Garcinuño avanzó que lleva ya varias reuniones con Costas estudiando alternativas, aunque enfocadas más a los kioscos futuros que a los actuales. En cuanto a las sugerencias de la oposición, dudó de que se puedan ofertar licencias provisionales en dominio público, “pero tendrá que ser un informe técnico el que lo aclare”, al igual que el tema de las preferencias.

La discusión sobre los kioscos se alargó más allá de la comparecencia al aprovechar los propietarios para dirigirse al concejal, reclamándole una reunión que el primero no les ha concedido. También enseñándole los papeles que a su juicio validan su estancia en la playa, con licencias, pago de impuestos y tributos municiales.

El edil insistió en que no es él quién quiere cerrarlos y que son los técnicos los que han emitido distintos informes con la misma conclusión: no tienen licencia. Algunos de los propietarios lamentaron amargamente que les hayan dado tres meses para cerrar y el daño que les están causando.

Aprobación definitiva del deslinde de Las Teresitas

Costas ha aprobado el deslinde de la playa de Las Teresitas. Después del periodo de exposición pública y de responder las alegaciones presentadas (la de los condenados por el caso mamotreto, la de ATAN y la de la Plataforma por el Derribo del Mamotreto), se ha mantenido la propuesta que modificaba 5 metros cuadrados el deslinde existente n