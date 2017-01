Fraga apoya la censura en La Laguna y cree que así opina todo el PSOE

El presidente de la gestora regional del PSOE, José Miguel Rodríguez Fraga, no dudó ayer en mostrar su apoyo a que su partido participe en la moción de censura que se prepara en La Laguna contra el alcalde de CC, José Alberto Díaz. Tal posibilidad ya cuenta con el visto bueno de 11 concejales, los de Unid@s Se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), y dos socialistas -Javier Abreu y Yeray Rodríguez-, pero faltan tres ediles para apear a CC del poder en Aguere, y son precisamente tres los del PSOE que continúan cogobernando con los nacionalistas. “Yo estaría encantado de poner una moción de censura en La Laguna, y creo que es la opinión del partido también”, manifestó Rodríguez Fraga a los periodistas en Gran Canaria, donde se reunió la gestora socialista regional con la presencia del número 2 de la dirección federal, Mario Jiménez. Eso sí, el dirigente de los socialistas canarios precisó a continuación: “Tenemos que evaluar esa moción de censura y contar con la agrupación local, con el grupo municipal, que tiene problemas, no lo vamos a negar; pero lo haremos por la misma razón que en Canarias, para mejorar, no para crear una situación todavía más complicada. No estamos para nada por generar inestabilidad”.

Sin embargo, el sector crítico del PSOE lagunero defiende contribuir ya a apear a CC del poder en el Ayuntamiento de La Laguna, y para ello esgrime que la competencia para dar esta directriz es de los órganos regionales y federales del partido, como aseguran que dejó claro en diciembre de 2015 la Ejecutiva regional del PSOE en una carta remitida a la Ejecutiva lagunera cuando esta decidió

abandonar el Gobierno de CC tras la destitución de Abreu como teniente de alcalde por parte del mandatario municipal.

CLAVIJO ACHACA AL “RENCOR” EL AFÁN DE ECHAR A CC EN AGUERE

El presidente del Gobierno canario y exalcalde lagunero, Fernando Clavijo, criticó ayer las conversaciones para una moción de censura en La Laguna. “Desde luego, ponerse de acuerdo para quitar o echar a CC es más por rencor y quizá deberían canalizar esa energía para hacer propuestas positivas para la ciudad”, comentó durante una visita a Telde junto al vicepresidente regional, Pablo Rodríguez, y el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar.

Una carta muestra que basta la decisión de la dirección regional

¿Pueden los órganos regionales y federales del PSOE dar la directriz de apoyar una moción de censura en La Laguna? Una carta del entonces secretario de Organización del PSOE, Julio Cruz, a la Ejecutiva local, en diciembre de 2015, cuando decidió abandonar el gobierno con CC en Aguere, da respuesta a este pregunta. “Pongo en vuestro conocimiento de que cualquier decisión en relación con los pactos es competencia de la Ejecutiva federal y de esta dirección regional”, comunicó entonces Cruz al PSOE lagunero.