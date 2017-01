Ruano medita regresar a la docencia desencantado con Clavijo

Las aguas bajan revueltas en Coalición Canaria (CC). La ruptura del pacto de gobierno con el PSOE ha levantado sarpullidos en un sector del partido nacionalista, que cuestiona en privado algunas de las últimas decisiones adoptadas por el presidente del Gobierno autonómico y secretario general de CC en Tenerife. Según las informaciones llegadas al DIARIO, y que nadie se atreve a confirmar, el malestar ha llevado a José Miguel Ruano, “una de las personas más valiosa de CC”, a decir de fuentes parlamentarias ajenas a la organización política, a meditar su reincorporación a la docencia universitaria.

“Está tan quemado que no le apetece quedarse como letrado de la Cámara legislativa”, comentan. Por ahora, el portavoz del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) mantiene la más absoluta discreción y este periódico no ha logrado hablar con el aludido sobre este movimiento, cada vez más ruidoso. Al parecer, el margen de maniobra en las tareas legislativas no es el que desearía Ruano y la tramitación de la controvertida Ley del Suelo ha estado a punto de enterrar su paciencia. No es el único descontento. El también diputado y líder del PNC, Juan Manuel García Ramos, lo ha exteriorizado al pedir la reedición del acuerdo con los socialistas por la “debilidad” del Ejecutivo. “Estar en minoría no es excepcional”, respondió ayer el consejero Narvay Quintero. Por cierto, los herreños están mosca y amagan con distanciarse de la estrategia de Clavijo. Y los majoreros echan chispas. El Gobierno canario recurrirá el auto del Tribunal Superior de Justicia que suspendió de forma cautelar la autorización para construir una nueva línea de alta tensión en Fuerteventura. Mario Cabrera no se calla.

El presidente, a los empresarios: “Este va a ser un año estratégico”

Fernando Clavijo aseveró ayer -durante la presentación de las perspectivas económicas para 2017 a los comités ejecutivos de las principales patronales de empresarios- que, aunque hay que ser “prudentes” por los factores externos, “2017 se presenta como un año estratégico” para la economía de las Islas.