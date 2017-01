Sanidad y Sacyr acercan posturas para reanudar las obras del Hospital del Sur

Una de las primeras decisiones que deberá tomar el nuevo consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, será si Sacyr continúa o no adelante con la construcción de la tercera fase del Hospital del Sur, después de que la empresa solicitara al anterior equipo directivo una modificación técnica del proyecto que le permitiera emplear materiales más económicos. Sanidad, a través de sus técnicos, debe responder ahora si las explicaciones aportadas por la constructora para justificar los cambios no suponen una merma de la calidad de la obra. Si pasa la evaluación de los técnicos del Gobierno de Canarias, las obras se reanudarían de inmediato. De lo contrario -que es el supuesto menos probable- habría que convocar un nuevo concurso, que a fecha de hoy no desea ninguna de las partes.

La multinacional Sacyr ganó el concurso para la construcción de un bloque quirúrgico dotado de cuatro quirófanos; un bloque obstétrico, con tres paritorios y un quirófano; y dos plantas de hospitalización quirúrgica y materno-infantil. Las obras, adjudicadas por un importe de 7.954.106 euros y con un plazo de ejecución de 19 meses, comenzaron en el mes de julio de 2016.

“La decisión es muy probable que se conozca la próxima semana”, aseguró ayer a este periódico una fuente de la Consejería de Sanidad, que destacó la “voluntad”, tanto de este departamento como de Sacyr, para “retomar las obras cuanto antes”. “De lo contrario, ya se habría roto la baraja”, indicó. Esta fuente insistió en que se trata de un proyecto de “gran interés social para el Sur y para la isla de Tenerife, y en el que el Gobierno de Canarias se ha implicado mucho, por lo que, en condiciones normales, la obra debería reanudarse en breve.”

comprar material al fabricante

Respecto a la propuesta de la compañía para abaratar los costes -renunciando así al incremento del 10% que había planteado meses atrás- esta tiene que ver, sobre todo, con la forma en la que se adquirirá el material, explicó la fuente. “Fundamentalmente, lo que pretende Sacyr es una autorización para comprar al fabricante y no al vendedor; de esa manera, c acudiendo a mayoristas, conseguirá una reducción del coste”.

La empresa, consciente de que la paralización de la obra perjudica a su imagen, también ha trasladado a la Consejería de Sanidad que “trabajará para acortar” los plazos y recuperar parte del tiempo perdido. Hay que recordar que, según confirmó el ya exdirector del Servicio Canario de la Salud, Roberto Moreno, desde el mes de julio la empresa tan solo ha ejecutado 7.000 euros de presupuesto del total de 7,9 millones, motivo por el cual la Consejería de Sanidad procedió a abrir un expediente de resolución de contrato por incumplimiento. Asimismo, el Gobierno de Canarias ha retenido una fianza de 390.000 euros y ha trasladado a la empresa que corre el riesgo de abonar una multa que podría alcanzar los 600.000 euros. Ahora, las posiciones se han acercado y la voluntad de la Consejería y de Sacyr es la de llegar a un acuerdo definitivo que permita a esta última ponerse manos a la obra.

más de 220.000 habitantes

El Hospital del Sur atiende a una población de referencia de más de 220.000 habitantes (similar, por tanto, a la de Santa Cruz de Tenerife), según el Instituto de Estadística de Canarias (Istac). Cubre las necesidades de los municipios de Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje, Arona, San Miguel, Granadilla y Vilaflor.

Los alcaldes sureños, siguen muy de cerca las negociaciones

Desde los ayuntamientos del Sur se sigue con detalle las negociaciones que mantiene Sanidad con Sacyr. Los alcaldes no quieren más retrasos en una construcción que esta comarca lleva reclamando desde hace más de 20 años. Dos de ellos, Mena (Arona) y Fraga (Adeje) han llegado a pedir “mano dura” con Sacyr si no cumple.