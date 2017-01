El Tenerife no quiere dejar que el Nástic reaccione

La competición regresa para el CD Tenerife tras el parón invernal y lo hace en el mejor escenario posible: en el campo del colista, Nástic de Tarragona. La de esta tarde (15.00 horas) es la mejor oportunidad de los blanquiazules de seguir optando a los puestos altos de la tabla clasificatoria, más allá de que un valuarte en el centro del campo como Aitor Sanz sea baja por lesión o de que el Choco Lozano no tenga aún ritmo de competición debido al largo periodo de inactividad que ha tenido que atravesar.

Todo es nuevo en el Nástic y nada lo es en el CD Tenerife. Los tarraconenses estrenan esta misma tarde entrenador, Juan Merino, y todos los fichajes -cuatro- que han hecho en época navideña. Bruno Perone, a la espera de recibir el permiso internacional, además de Madinda y Djetei, convocados por su selección para la Copa de África, son las únicas bajas de un Nástic que espera que el aire renovado que ha logrado conseguir en el mercado de invierno sirva para revertir la complicada situación que atraviesa y que le ha llevado, en solo un año, de pelear por subir a Primera a evitar caer en el fútbol no profesional español.

Sin caras nuevas pero con el regreso de Lozano dos meses después, el Tenerife se presenta tratando de alargar las buenas sensaciones que logró antes del parón. La baja de Aitor Sanz será cubierta por Vitolo, que se impuso a Marc Crosas en la disputa por ser titular en el centro del campo blanquiazul después de que el trivote volviera a estar fuera de la idea futbolística de José Luis Martí. Bolaños, del filial, también fue citado para este encuentro para reforzar dicha posición. El resto del equipo seguirá inamovible, ya que el entrenador podría esperar a que Lozano tenga mayor ritmo competitivo antes de darle minutos. Con todo, el hondureño dispondrá de ellos si la situación lo requiere.

Una de las novedades es el regreso al once titular de Raúl Cámara después de haber cumplido sanción ante el Alcorcón. El lateral derecho vuelve a contar con su ocupante habitual las últimas campañas.

Que no hayan llegado fichajes no parece poner nervioso a Martí, que por el momento debe conformarse con los regresos de Lozano y Edu Oriol -aunque este no viajó a Tarragona- como principales refuerzos a la espera de que Alfonso Serrano pueda convencer a los jugadores que realmente interesan.

El encuentro de esta tarde cobra especial importancia para los tinerfeños porque tras él disputarán dos ejerciendo como local de manera consecutiva. A dos puntos de los play-off de ascenso, Tarragona se presenta como la oportunidad de dar un paso al frente en una Segunda División que solo contempla seis puntos entre el quinto y el décimo noveno clasificado. Con esos números, el primer equipo que podría empezar a quedar descolgado, en caso de perder hoy, sería el Nástic.