‘The Superman’, espectacular corto grabado en El Hierro y destacado por National Geographic

Es la descripción de este magnífico corto grabado en El Hierro que protagoniza el campeón de España de apnea, Francisco del Rosario, y que ha sido destacado por National Geographic el pasado diciembre.

Dirigido por Jack Pirie and Alex Hylands-White, The Superman fue rodado en la Isla del Meridiano durante cinco días.

Francisco del Rosario ya es un nombre conocido, dirige la empresa audiovisual The Ocean Brothers junto a Armando del Rosario y Armiche Ramos y los tres fueron responsables de otro vídeo que se hizo tan viral hace pocos años que hasta la cantante Beyoncé “se inspiró” en su corto para el videoclip de la canción Running (Lose it all).

National Geographic parece haber “fichado” a Canarias, ya que el pasado mes de septiembre publicó un reportaje dedicado al salto del pastor canario.