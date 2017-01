“Tras sufrir la agresión, caí al suelo y recibí más golpes”

Por José Manuel Martín / Cándido González

José Luis Díaz Herrera, como coordinador del Club Deportivo Puerto Cruz, decidió acudir al partido San Luis Siulnas-Puerto Cruz A de categoría prebenjamín, que se disputó el pasado sábado en el campo Argelio Tabares de Santa Úrsula. Su presencia fue motivada porque sustituyó a uno de los entrenadores del prebenjamín, que no podía asistir por ser jugador del juvenil Puerto Cruz, ya que en esa misma mañana debía medirse al juvenil Longuera B.

El coordinador se sentó en el banquillo como ayudante del otro entrenador del prebenjamín del club portuense. Al descanso se había llegado con empate a cero, y, según relató José Luis Díaz Herrera, “llegó un padre, que bajó desde la grada, y entró en el terreno de juego. Se dirigió a mi diciendo que era un irresponsable porque dos jugadores de nuestro equipo del banquillo se estaban peleando, cuando yo ya los había separado. Acto seguido viene este padre contra mí y le digo que salga del terreno de juego, porque ahí no puede estar. Me propinó varios puñetazos, por lo que caí al suelo, donde recibí más golpes. Tengo una distensión en el hombro izquierdo. A este padre yo no lo conozco de nada, pero estos hechos no deben pasar más en el fútbol”.

El coordinador del Puerto Cruz pudo recuperarse y le indicó al colegiado, que hizo constar los hechos en el acta, que no suspendiera el partido, porque “los niños habían ido a jugar”. El afectado se puso en contacto con el presidente del Club Deportivo Puerto Cruz, Quico Borges, y le explicó lo sucedido. Díaz Herrera se trasladó hasta un centro médico para que lo atendieran, y luego presentó la correspondiente denuncia en el Puesto de la Guardia Civil del municipio de La Victoria de Acentejo.

Herrera no sale de su asombro porque estos hechos “los presenciaran los niños, más el propio hijo del agresor. Esta es la primera vez que me ocurre esto en mi trayectoria deportiva, llevo 50 años en este deporte, me inicié con 10 años en el infantil San Francisco del municipio de La Laguna y ahora tengo 64 años, y nunca en estos años me había pasado nada igual”.

José Luis Díaz Herrera es una persona muy conocida desde su etapa como jugador, fue portero, y jugó en aquella época dorada del fútbol regional, entre otros equipos, en el Estrella, Güímar y Orotava.

Luego, como técnico, ha vivido muchas alegrías. Entrenó, entre otros clubes, al propio Puerto Cruz en Tercera División, San Andrés y Tejina. Fue seleccionador del equipo de fútbol de la Universidad de La Laguna, participando en campeonatos a nivel nacional. Más tarde emprendió su carrera como entrenador fuera de España. Para Díaz Herrera, hay dos épocas “con experiencias inolvidables, como seleccionador nacional de Costa Rica, en categoría femenina, y de asesor deportivo de las selecciones regionales de este país, de donde salieron muy buenos jugadores, entre ellos Keylor Navas”. “La otra experiencia que viví -señala-, fue en Gabón, en África, como director de la escuela de este país, enviado por la Federación de Fútbol de España”.

Díaz Herrera aceptó esta temporada el ofrecimiento que le hizo la directiva del Club Deportivo Puerto Cruz, un club al que le tiene un cariño especial, para ejercer de coordinador deportivo.

Desde que pasaron estos lamentables incidentes, José Luis Díaz Herrera no ha parado de recibir muestras de apoyos y ánimos. Ayer, sin ir más lejos, los jugadores del Puerto Cruz B de Primera Regional le apoyaron con una pancarta en su partido ante la UD Realejos en Los Príncipes.

El entrenador tinerfeño espera ahora que “el club tome las medidas oportunas, para que estos hechos no se vuelvan a repetir”. “Personalmente -indica-, entregué a los padres al inicio de la temporada un reglamento para que cada uno sepa cuáles son sus funciones en el club, y luego pasan estas cosas”.

La callada por respuesta

El pasado sábado, a últimas horas de la noche, se recibió en la redacción de DIARIO DE AVISOS un correo electrónico de una persona que no se identificó, que señalaba que lo que había sucedido en el choque de prebenjamines entre el San Luis Siulnas y el Puerto Cruz A no fue tal como se había contado por otros espectadores, quienes estuvieron presentes en el momento de la supuesta agresión.

Se emplazó a la citada persona para el día de ayer, con el fin de que diera su versión de lo que había sucedido en el campo Argelio Tabares de Santa Úrsula. Tras varias llamadas telefónicas, se recibió la callada por respuesta. Si hay un parte médico y una denuncia, es que la agresión existió, tal y como presenciaron la mayoría de los presentes en el partido.

“Los que fomentan la violencia deben quedarse en su casa”

El presidente del Club Deportivo Puerto Cruz, Quico Borges, señaló que “desde el club queremos denunciar estos hechos, que para nada ayudan al deporte. Como presidente, como padre y como deportista, no sé como calificar estas amargas horas que he vivido, porque no me esperaba que un padre de nuestro club agrediera al coordinador del equipo José Luis Díaz Herrera”.

Borges dejó claro que la acción de este padre “no es la imagen del CD Puerto Cruz. Nosotros somos un club serio, que fomentamos la deportividad y no la violencia”.

La junta directiva se reunirá esta semana para analizar lo sucedido en el campo Argelio Tabares de Santa Úrsula, y ver qué medidas se van a adoptar con el fin de desterrar este tipo de actuaciones que dañan la imagen del club y del deporte en general.

Quico Borges estuvo al lado, en todo momento, del coordinador José Luis Díaz Herrera, y al mismo tiempo quiso agradecer “al resto de padres que actuaron con rapidez para evitar que la escena fuera aún más dantesca”.

El máximo mandatario portuense confirmó que hay una denuncia interpuesta en la Comandancia de la Guardia Civil.

El presidente del CD Puerto Cruz, Quico Borges, quiso de igual modo dejar claro que “en lugar de la agresión, siempre está la vía del diálogo. Los que fomentan la violencia deben quedarse en su casa”, concluyó.