Trump dice que las noticias contra él son producto de “gente enferma”

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado las “noticias falsas” publicadas en las últimas horas sobre él y ha deslizado que, “quizás”, la información sobre el supuesto chantaje de Rusia ha procedido de los servicios de Inteligencia norteamericanos.

Trump ha dicho que las informaciones “no tienen sentido” y, por este motivo, ha asegurado que “es algo que no se tendría que haber escrito nunca”. En este sentido, ha asegurado que es una “mancha” en el historial de cadenas como CNN y ha achacado la publicación a “gente enferma”.

El magnate ha recordado que visitó hace años Rusia y ha explicado que, como persona conocida, tiene siempre “mucho cuidado” y está rodeado de guardaespaldas. El mandatario electo ha añadido que también advierte a quienes le acompañan: “tened cuidado porque hay cámaras en todos lados”.

Trump ha aclarado que esta amenaza no sólo se circunscribe a Rusia, sino que “puede pasar en cualquier sitio”.

RUEDA DE PRENSA

La polémica en torno a Rusia y los ciberataques ha centrado el arranque de la rueda de prensa, la primera que concede el magnate desde las elecciones del 8 de noviembre. Aunque ha confirmado la implicación de Rusia en estas acciones, ha ampliado la amenaza más allá de Moscú, señalando también a Pekín.

En este sentido, ha llamado a reforzar las defensas y a reclutar a las “mejores mentes informáticas” y ha recordado que los servidores del Partido Republicano no han sufrido ninguna intrusión. El Partido Demócrata, en cambio, estaba “totalmente abierto” y era “muy fácil” entrar, ha apostillado.

Asimismo, no ha dudado en utilizar de nuevo la información filtrada por los ‘hackers’ recordando que, según estos documentos, Clinton recibió por anticipado las preguntas de un debate televisado, algo “horrible” en su opinión.

MEJORAR LA RELACIÓN

Sobre el futuro de las relaciones con Rusia, Trump ha instado a no dar nada por sentado. El presidente electo ha afirmado que el Gobierno de Barack Obama ha tenido una “muy mala relación” con el rival político durante la Guerra Fría y ha adelantado que él no sabe “cómo se llevará” con Putin. “Gustarle a Putin es un punto a mi favor, no un problema”, ha apostillado, ante las preguntas de los periodistas.

El magnate espera lograr alianzas con Moscú para colaborar, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo. “No olvidemos que el Gobierno actual creó Estado Islámico al salir de Irak en el momento inadecuado”, ha apostillado, recuperando una de las críticas más duras que ha pronunciado contra Obama y su equipo.