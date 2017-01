Trump lanza una frase de un villano de Batman en su discurso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado en su discurso de toma de posesión una frase muy parecida a la que utiliza Bane, uno de los enemigos de Batman.

“We’re giving back to you, the people” (“Devolviéndoles el poder a ustedes, la gente”), ha sido la frase del magnate. Muy parecida a la que utiliza Bane: “We take Gotham from the corrupt! The rich! The oppressors of generations who have kept you down with myths of opportunity, and we give it back to you… the people”. (“Les arrebataremos Gotham [la ciudad] a los corruptos, a los ricos, a los opresores de generaciones que los han tiranizado con falsas oportunidades, y se las devolveremos a ustedes, la gente”.

UberFacts ha hecho en Twitter un montaje con esta anécdota.