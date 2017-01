“Una aberración frente a la costa”

“La aprobación de los Planes de Modernización y Mejora Turística (PMM) de Las Américas y Los Cristianos sería un acto de irresponsabilidad política que implicaría llevar a cabo una denuncia a la Fiscalía por presunta prevaricación”. Es la contundente advertencia de Santiago Puig, promotor y fundador del principal núcleo turístico del Archipiélago, sobre las previsiones en materia urbanística del Gobierno de Canarias para estas dos localidades, plasmadas en sendos documentos, cuyo plazo de alegaciones ya ha vencido.

Estas nuevas declaraciones realizadas a DIARIO DE AVISOS por el empresario se producen después de que el Ayuntamiento de Arona rechazara ambas actuaciones en un pleno celebrado el 13 de diciembre, con tres informes (técnico, jurídico y económico) “demoledores”, según la expresión utilizada por el alcalde, José Julián Mena. En ellos se advierten “numerosos defectos de forma y carencias que despiertan serias dudas sobre su viabilidad, además de incumplir preceptos legales”, en palabras del concejal de Urbanismo, Luis García.

Santiago Puig considera que, a pesar de que el pronunciamiento del Consistorio no es vinculante, su “contundente rechazo” debe propiciar la “suspensión definitiva” de la tramitación de los PMM de Las Américas y Los Cristianos. El promotor cree que, “con los precedentes de los planes de Mogán y Maspalomas” -que fueron suspendidos por el TSJC-, “el municipio de Arona quedaría en una situación de ilegalidad insostenible para inversionistas responsables”.

“No nos sirve el argumento de que los PMM son necesarios para que los hoteles sean renovados, porque los verdaderos hoteleros siempre tienen sus hoteles en las mejores condiciones para ser competitivos”, explica Puig, que rechaza de plano que la Administración “regale” volumetría para mejorar y modernizar sus instalaciones. “Estos son puros especuladores que solo buscan su interés particular, sin tener en cuenta el perjuicio que pueden provocar a una zona turística que es el motor de la Isla, condenándola como a Benidorm, apostando por un urbanismo similar al de los años 60 y a un turismo de mala calidad”. El fundador de Las Américas alerta de que en la zona de Las Verónicas se puede crear, en los próximos años, una barrera arquitectónica en primera línea de costa, “una auténtica aberración”.

El empresario se mostró también muy crítico con la permisibilidad que concede esta herramienta urbanística para realizar nuevas edificaciones. “Solo en Las Américas, se legalizan 314.000 metros cuadrados y, además, se pueden construir unos 250.000 metros cuadrados más, que se destinarán a edificar nuevos locales comerciales, cafeterías, restaurantes y discotecas, cuando en la memoria de los PMM se especifica que en esta localidad sobran los locales comerciales”. Santiago Puig considera que, de materializarse estas previsiones, “los turistas no tendrán que salir de los establecimientos hoteleros, y Las Américas se transformará en un todo incluido”, una circunstancia que “provocará la ruina del pequeño comerciante”. Tras analizar con detalle los documentos, Puig advierte, además, de que se utilizarán las zonas verdes públicas para construir más quioscos y chiringuitos. “Actualmente, en Las Américas solo se pueden autorizar quioscos en el 0,05% de las zonas verdes y con el PMM aumenta hasta el 10%, es decir, el 200% más”.

Falta de previsión

Paralelamente, barrunta otro problema: la falta de previsión para preparar los servicios básicos. “No se da ninguna solución al incremento de servicios necesarios que conlleva el aumento de la edificabilidad, como son el agua, la electricidad, saneamiento y, sobre todo, aparcamientos y vías de acceso, ya que gran parte de este volumen se podrá construir en la entrada principal de Las Américas, ¡con lo colapsado que está ya el tráfico en esta zona!”, exclama.

Por último, el promotor subraya la necesidad de que Arona recupere un Plan General para el municipio (el que aprobó el Ayuntamiento en 2011 fue anulado, en enero de 2014 por el TSJC, y ratificado por el Tribunal Supremo en mayo de 2016) e instó “a los políticos” a mejorar y modernizar la zona de Costa del Silencio. “Ese lugar sí que necesita una transformación, porque está realmente obsoleto y encaja perfectamente en los objetivos del PMM”, apostilló.

Una herramienta para impulsar la renovación hotelera

Los Planes de Modernización y Mejora Turística (PMM) fueron aprobados en la pasada legislatura como una herramienta urbanística que sirviera para impulsar la renovación de hoteles y apartamentos obsoletos. Su gestión corre a cargo de la empresa pública Gesplan, adscrita a la Consejería de Política Territorial.

El Ayuntamiento de Arona rechazó los planes con informes técnicos, jurídicos y económicos

Los informes desfavorables de los técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Arona sobre los Planes de Modernización y Mejora de Playa de Las Américas y Los Cristianos, conocidos como PMM, no dejan lugar a dudas. Indican que estos salieron a exposición pública “sin la notificación preceptiva a la principal administración implicada, el Ayuntamiento”, y destacan los “numerosos defectos de forma y carencias que despiertan serias dudas sobre su viabilidad, además de incumplir preceptos legales y poner en riesgo el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, condenando al Ayuntamiento a una situación económica y administrativa, como mínimo, precaria”.

La interventora general del Ayuntamiento emitió un informe desfavorable “por la inconcreción de fuentes y errores en el informe económico”.

“De la normativa vigente

-prosigue el informe- se extrae que el documento presentado no cumple con la misma ni puede ser considerado como un estudio económico fiable y serio”. Además, los análisis de los técnicos municipales advierten de que no existe un estudio comparativo pormenorizado de los parámetros de referencia otorgados por el PMM y por el Plan General de Ordenación, “de manera que quede de manifiesto el tipo de actuación que se pretende llevar a cabo y los mecanismos habilitados para ello”.

Asimismo, el Consistorio aronero cree que el documento no cumple con la normativa de actividades clasificadas y, además, “le resta capacidad administrativa al Ayuntamiento”.