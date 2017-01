Una chica abre su propia tienda de galletas después de ser rechazada por tener Síndrome de Down

strong>Collette Divitto es una joven de 26 años de edad con Síndrome de Down de Boston que desde pequeña tuvo claro a qué quería dedicar el resto de su vida: la repostería.

Así, cuando llegó el momento Collette recorrió las pastelerías de su ciudad, ofreciendo sus galletas, pero siempre le rechazaban a pesar de alabar su trabajo. Le decían que no encajaría en su equipo. Evidentemente, la joven sospechaba que no la contrataban por tener el Síndrome de Down.

Lejos de dejarse vencer por la desolación y con una gran tenacidad, logró que Stephen DeAngelis dueño de Golden Goose Market le ofreciese un hueco en su local para vender sus galletas, contó su madre a la CBS. “Comenzó vendiendo 100 a la semana, pero después de un reportaje que le hizo la delegación de la CBS en Boston los pedidos empezaron a crecer de forma vertiginosa, hasta el punto de que ha podido inaugurar su propio negocio”.

Ahora Collete asegura que su sueño se ha hecho realidad y está tan feliz que ha afirmado que su ingrediente secreto es: “el amor”