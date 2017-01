Una señora lleva años rezando a un elfo de ‘El Señor delos Anillos’

La brasileña Gabriela Brandao colgó el pasado 30 de diciembre en Facebook una fotografía de un muñeco con el siguiente comentario: “El descubrimiento más gracioso de 2016. La bisabuela de mi hija reza a esta figura de San Antonio todos los días, pero mirándola de cerca…”. Y resulta que si lo haces, te das cuenta (sobre todo si algo has visto las películas de El Señor de los Anillos, de que no es la figura de ningún santo, sino de Elrond, elfo famoso por ser un poderoso guerrero. Mirándola de cerca la figura no es ningún santo, sino Elrond, un elfo de ‘El Señor de los Anillos’, con la cara del actor Hugo Weaving (el malo de Matrix, para más señas). La publicación ha sido todo un éxito en Facebook desde el pasado viernes.