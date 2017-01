Unid@s pedirá la comparecencia de Clavijo y de los extrabajadores

Unid@s se puede pedirá la comparecencia, en las próximas reuniones de la comisión especial de estudio sobre la gestión del servicio municipal de grúas, de los dos extrabajadores de la empresa concesionaria del servicio en La Laguna que denunciaron el supuesto robo y venta de piezas extraídas de vehículos retirados de la vía pública, tal y como desveló DIARIO DE AVISOS el pasado lunes, así como la del actual presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, alcalde de La Laguna durante la época en la que se produjeron los hechos. Sin embargo, el presidente de la comisión, Antonio Alarcó (PP), consideró que este tema “no tiene absolutamente nada que ver” con los trabajos de la misma.

El portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, afirmó ayer a este periódico que la denuncia de los extrabajadores, que actualmente está tramitándose por la vía judicial, es “tremendamente grave”, y más porque al parecer se informó a los responsables políticos del servicio en aquel momento, quienes “miraron para otro lado y permitieron que se castigara a los denunciantes”, estableciendo así una “connivencia con actividades presuntamente delictivas”.

En base a esto, el partido, tras leer la información en DIARIO DE AVISOS, considera que la comisión de grúas debe tratar este tema, porque los hechos denunciados tuvieron lugar en un solar municipal y “hay que clarificar por qué no se actuó en su momento, por qué se permitió que lo hicieran y por qué los represaliados fueron los que denunciaron”, indicó Ascanio. “Lo que se evidencia es que realmente hubo una serie de acciones que tienen que ver con el vínculo personal entre políticos y la parte empresarial”, añadió.

Por ello, Unid@s pedirá la comparecencia de los extrabajadores que denunciaron y de Fernando Clavijo. “Sería significativo que Clavijo desoiga el requerimiento del Ayuntamiento que presidió”, afirmó Ascanio, quien cree que el exalcalde debe acudir a dar sus explicaciones “por respeto” a los partidos políticos municipales y para dar “rigor” a la comisión. “Sería lo más saludable”, enfatizó.

Asimismo, Unid@s ha solicitado incorporarse como acusación popular en la denuncia de los extrabajadores y están a la espera de que la jueza lo acepte, aunque de momento pueden acceder al contenido del proceso. “Por la información que tenemos, la cosa está mucho más vinculada con lo político” de lo que se estimaba, por lo que “el juzgado está caminando para convertir la causa en un caso con implicación política evidente”, añadió Ascanio.

Sin embargo, no todos tienen la misma opinión. El presidente de la comisión de grúas, el popular Antonio Alarcó, afirmó ayer que, a su juicio, esta denuncia sobre el hurto de las piezas de los vehículos retirados por las grúas “no tiene absolutamente nada que ver” con la misión de la comisión, que es, según él, “el análisis de los expedientes de los funcionarios”, es decir, la evaluación desde un punto de vista administrativo. En este sentido, enfatizó que la comisión “no tratará ningún tema jurídico” y que entrar en estos asuntos sería “una temeridad”. “Son cosas diferentes y están al margen de la comisión”, reiteró.

Respecto a la petición de comparecencia de los extrabajadores que denunciaron y de Fernando Clavijo, Alarcó señaló que la decisión de quiénes acudirán a dar su versión es “de todos los partidos” y que él, como presidente, no va a “condicionar nada”.

A juicio de Ascanio (Unid@s se puede), la respuesta de Antonio Alarcó “entra dentro de lo previsible”, ya que “probablemente responda al sentido de su elección de presidente” de la comisión. Aún así, subrayó que “vamos a intentar por todos los medios que la comisión lo estudie todo, incluyendo por qué no se tomaron medidas” ante los hechos denunciados, que tuvieron lugar en un “solar municipal”, reiteró.

En cuanto a los partidos socios en el gobierno local, desde el PSOE, Zebenzuí González, titular en la comisión, afirmó que “estamos para gestionar y defender los recursos que son de todos y desde esa posición abogamos por un comportamiento transparente y responsable, sin el más mínimo margen de duda”. “De ahí que hayamos apoyado constituir una comisión de estudio que -añadió-, desde la perspectiva política, aclare las dudas que existen respecto a este servicio”. En este sentido, señaló que “las acusaciones que realizan los extrabajadores (en el DIARIO DE AVISOS) son muy serias y muy graves” y que “deberían de resolverse en los tribunales”.

COALICIÓN CANARIA

Mientras, el portavoz de la Ejecutiva Local de CC en La Laguna, Juan Manuel Castañeda, sostuvo que la comisión está analizando “el plano administrativo” del servicio municipal de grúas, que, según destacó, “ha estado funcionando y funciona de manera correcta”. “Si hay algún procedimiento de denuncia o judicial que tenga que ver con otras cuestiones, si es que existen, entre la empresa y los trabajadores, se verá en el ámbito judicial pertinente”, manifestó, en línea con lo expresado por Alarcó.

Asimismo, Castañeda enfatizó que no sabe “si hay algún documento que corrobore” esa denuncia sobre el hurto de piezas de los coches y que, además, “el Ayuntamiento no tiene constancia de que haya sido denunciado”. “El servicio se ha prestado de manera correcta y no tenemos constancia de lo contrario”, insistió, por lo que “si hay un tema en el ámbito judicial, ahí se verá”. “No entendemos que haya correlación entre unas circunstancias y otras”, recalcó Castañeda.

Respecto al resto de partidos presentes en la comisión de grúas, desde XTF-NC, Juan Luis Herrera afirmó que, a juicio del partido, el tema se tiene que tratar en la comisión porque, aunque el asunto “aún está juzgándose, tendremos que preguntar y ver si el Ayuntamiento hizo dejación de funciones o no”. En este sentido, añadió que parece que hay un informe del concejal Antonio Pérez Godiño en el que reconoce que “la competencia de vigilancia de lo que hay en el depósito es del Ayuntamiento y no de la concesionaria”.

En esta línea, la portavoz de Ciudadanos, Teresa Berástegui, también consideró que “por supuesto” que hay que tratar el tema en la comisión, que “no puede decir” si los hechos denunciados “han ocurrido o no, pero el Ayuntamiento le ha dado dinero público a la empresa, que presuntamente ha cometido irregularidades”.

Asimismo, indicó que si se demuestra que ha habido una mala gestión o un delito “hay responsabilidad política”, porque “cuando uno es el máximo responsable de una institución o de un área, es responsable de lo que pase en ella”.

La segunda reunión de trabajo tendrá lugar al fin el próximo viernes, día 13

La nueva, y segunda, reunión de la comisión especial de estudio sobre la gestión del servicio municipal de grúas tendrá lugar finalmente el próximo viernes, día 13, después de que la prevista para el pasado 27 de diciembre se cancelara ante la ausencia de la secretaria y de la persona que tiene que sustituirle, al estar los dos de vacaciones.

“Una nueva casualidad afortunada para los intereses de algunos, de aquellos que propiciaron la privatización del servicio y toda una serie de acontecimientos que actualmente están en los juzgados”, denunció en aquel entonces el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, en las redes sociales.

En la reunión del próximo viernes comparecerán los dos funcionarios responsables del expediente de intervención del servicio municipal y se conocerá la realidad económica de la empresa, las faltas que cometió y lo que realmente es o no responsabilidad del Ayuntamiento, según explicaron los representantes políticos tras la última, y primera, reunión de trabajo, el pasado 15 de diciembre de 2016.