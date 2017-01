Unid@s, XTF-NC y Abreu presionan al resto del PSOE para que firme ya la censura

Unid@s se puede, XTF-NC y los concejales socialistas Javier Abreu y Yeray Rodríguez presionaron ayer públicamente a los tres ediles del PSOE que forman parte del Gobierno local de La Laguna para que firmen y apoyen la moción de censura que quieren presentar contra CC en el Ayuntamiento de Aguere y lograr así la mayoría necesaria de 14 concejales para registrarla.

Así, los promotores del cambio de gobierno en La Laguna presentaron ayer, a las puertas del Consistorio, el escrito que han redactado para registrar la moción de censura, con la firma de los 11 ediles de Unid@s se puede, XTF-NC y el PSOE que la apoyan y un espacio en blanco junto a los nombres de los tres ediles socialistas que están en el Gobierno local, Mónica Martín, María José Castañeda y Zebenzuí González, a quienes les pidieron que “den un paso” y firmen este documento.

“Es imprescindible para un pacto de progreso que den un paso. No vale decir que ahora mismo hay tiempo y que reflexionar. Está claro que ahora mismo hay tres personas que son fundamentales y en ellos está la posibilidad de firmar este documento, que no tiene nombre de alcalde ni alcaldesa porque eso no va a suponer un problema, se lo aseguro”, afirmó el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio.

Por su parte, Javier Abreu añadió que “aquellos concejales que no quieran participar, que lo expliquen”. “He escuchado a la dirección del PSOE en Canarias, a José Miguel Rodríguez Fraga, a Patricia Hernández, a Héctor Gómez, y todos han dicho que el pacto en cascada está roto y que la moción de censura es posible. Por tanto, los que no quieren firmar que expliquen por qué”, enfatizó. Mientras, el portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez, apuntó que “hoy el cambio se percibe con mucha más intensidad que en 2015, la voluntad no ha amainado”.

Sin embargo, la primera teniente de alcalde, y presidenta de la gestora del PSOE de La Laguna, Mónica Martín, desmintió a Abreu al afirmar que “no hay ningún posicionamiento del PSOE” y enfatizó que el edil “está hablando de forma personal e independiente, no como posición del partido”. “Estamos en un trabajo de análisis interno de la situación en su conjunto y la gestora local tomará decisiones cuando la regional y la insular así lo determinen y haya encuentros”, aseveró Mónica Martín. Un análisis que no sabe cuánto durará porque “la decisión tiene trascendencia”, por lo que “no tenemos prisa”, reiteró.

Mientras, desde CC, el alcalde, José Alberto Díaz, aseguró que no teme “absolutamente nada” y que “si alguien consigue la mayoría de 14 concejales, con un programa un equipo y un titular, soy respetuoso con la democracia”. “CC ha ganado las elecciones, es el partido más votado y es un insulto estar reiterando permanentemente que parece que estamos en el poder por otra cosa que sea diferente a la democracia, al voto ciudadano”, destacó. En esta línea, el portavoz de la Ejecutiva Local, Juan Manuel Castañeda, añadió que si hay una alternativa de gobierno “lo que tienen que hacer es presentarla”, junto con un programa del que “no hemos oído ni una sola propuesta”. “Nosotros estamos trabajando en la más absoluta normalidad”, afirmó.



En cuanto al texto de la moción de censura, sus propulsores afirman que “el nuevo gobierno progresista” tendrá como objetivos prioritarios un programa urgente contra la pobreza y la exclusión social, atención especial a la política de vivienda, la aprobación de un PGO que garantice el desarrollo sostenible, la realización de una auditoría de la deuda municipal o la reducción drástica del gasto supérfluo, entre otros puntos.

Abreu y Ascanio también apuntaron a la posibilidad de que otras fuerzas políticas municipales que no sean el PSOE “pueden apoyar y firmar a favor de la regeneración política, no entrando en el gobierno, y eso nos parece también una decisión valiente y positiva”, señaló el portavoz de Unid@s se puede.

En este sentido, Ciudadanos aún no se ha pronunciado sobre si apoya o no la moción de censura. La portavoz del partido, Teresa Berástegui, explicó ayer que Unid@s le ha hecho llegar ya el documento en el que están trabajando con medidas concretas “y muchas las compartimos”, aunque apuntó que “toca que nos sentemos los órganos de Ciudadanos y lo analicemos y veamos si es asumible para poner una fecha para la segunda reunión”.

Asimismo, Teresa Berástegui afirmó que CC y el PSOE están ofreciendo un “espectáculo lamentable”. “CC está aferrada a los sillones y parece bastante preocupada -apuntó- y el PSOE debería definir ya qué es lo que va a hacer porque parece que están intentado aferrarse a los sillones y no tomar decisiones”.