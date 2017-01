USP denuncia que el Consistorio ceda el agua gratis a la concesionaria de jardines

El portavoz de Unid@s sí Podemos (USP) en el Ayuntamiento de La Orotava, Raúl González, denuncia que el Consistorio cede el agua gratis a la concesionaria responsable de la limpieza y la conservación de jardines del municipio, tal y como lo indica el contrato de mantenimiento firmado recientemente con Interjardín. “Lo mismo sucedía con la anterior adjudicataria del servicio”, añade.

Por este motivo, el grupo de la oposición exige conocer la cantidad de agua que supone gestionar casi 112.877 metros cuadrados de zonas verdes y 7.726 metros cuadrados de viales. También existen unos 600 maceteros, 800 jardineras y 1.208 alcorques.

“¿Qué gasto de agua conlleva la conservación de todos estos espacios y por qué no se incorpora en el pliego de prescripciones técnicas del contrato?”, se pregunta el portavoz. En este sentido, asegura que todavía espera una respuesta por parte del concejal de Servicios Generales, Felipe David Benítez, y advierte de que si el grupo de gobierno no se la da, USP la presentará por escrito, porque teme que la cantidad “es importante”.

Benítez asegura por su parte que “es imposible” saber el dato que pide USP porque en el municipio existen varios contadores distribuidos por zonas que son utilizados por todas las empresas concesionarias, no solo la que se ocupa de los jardines. Por lo tanto, añade, no se puede conocer el gasto concreto de este servicio. “No es que no se le quiera dar, sino que no se puede”, insiste.

Raúl González considera que debe ser la empresa que gane el concurso la que sufrague los gastos de agua y luz, “como cualquier otra y no que se le dé forma gratuita, como ha venido ocurriendo y ocurrirá con el nuevo contrato, que tiene una duración de seis años, y por lo tanto, supondrá pérdidas para las arcas municipales”.

Por último, USP rechaza que la oferta de Interjardín sea la más beneficiosa para los intereses de La Orotava, ya que ser elegida por ser la más barata por encima de otros criterios, como la creación de empleo es perjudicial para el desarrollo del municipio y para el propio servicio.



La de Interjardín es la mejor oferta y la mejor puntuada, según el gobierno

Felipe David Benítez quiere dejar claro que tras el estudio de propuestas presentadas por seis empresas, la de Interjardín es “técnicamente la mejor y la más puntuada”, y así se demuestra en todo el proceso de la convocatoria. Según los criterios incluidos en el pliego de condiciones es la mejor oferta al sumar los criterios de medios humanos y materiales; económicos, y la que incluye más propuestas de mejoras con unos 600.000 euros en inversión. Benítez rechaza también que se vaya a destruir empleo ya que la empresa mantendrá los 34 contratos vigentes y no descarta crear nuevos si el servicio lo requiere.