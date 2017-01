Varios muertos por un tiroteo en un festival de electrónica en México

Al menos cinco, tres de ellas extranjeraos, y 15 heridos es el balance de un tiroteo acaecido durante la décima edición del Festival de electrónica BPM (Beats Per Minutes) 2017 en un bar de Playa de Carmen, confirmaron autoridades mexicanas.

Los medios locales apuntan a una venganza contra el organizador del festival, un ciudadano canadiense, por un asuntos de drogas como motivo principal del tiroteo.

Sin embargo, desde su Facebook la organización del festival ha confirmado que tres de los fallecidos son seguritas del local donde se celebraba que intentaron proteger a los asistentes.

OFFICIAL STATEMENT (UPDATED): It is with great sadness to share that police have confirmed reports… https://t.co/nsCEugIYlK

