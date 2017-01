“A veces es bueno pasar a la oposición para redefinir el proyecto”

Está igual. Y me niega noviazgos. Milagros Luis Brito es portuense de pura cepa. Si les digo la verdad, olvidé preguntarle la edad. Soy de la vieja escuela. Vicepresidenta de la ZEC (Zona Especial Canaria), ha sido concejal del Puerto de la Cruz, consejera del Gobierno de Canarias (de Educación, Universidades, Cultura y Deportes), diputada regional, viceconsejera de Medio Ambiente y directora general de Deportes. No he guardado el orden en cuanto a los tiempos. Es decir, lo mismo sirve para un zurcido que para un barrido.

En todos lados lo ha hecho bien, ha seguido criterios racionales y es una persona muy valorada en su partido. Me da que es más de Paulino que de Fernando Clavijo, pero ni se lo pregunté, ni me lo dijo. Pura apreciación personal. Y, como primera confidencia de portuense a portuense, me dice que a nuestro pueblo se lo han cargado, “a pesar de los esfuerzos del pobre Marcos Brito”, el fallecido alcalde. Que en paz descanse. Para el actual edil, Lope Afonso (PP), tiene buenas palabras. Licenciada en Geografía e Historia, diplomada en Dirección de Empresas, máster en Economía 2.0 y Redes, diplomada en Community Management y post-grado en Gestión Deportiva. No está mal.

¿La ZEC sirve para algo? Porque me han dicho que luego viene la Agencia Tributaria y hace lo que le da la gana.

“Es una herramienta muy potente para la economía canaria”.

-Perdone, pero no me ha contestado.

“La Hacienda estatal, que tiene el poder de inspeccionarla, debería respetarla, pero la legislación española ha de hacer correcciones para que esto funcione adecuadamente. Hay cosas que mejorar”.

-¿Ventajas?

“Muchas, por ejemplo que las empresas tributen el 4% del impuesto de sociedades; y esto es compatible con otros atractivos fiscales, sin que seamos propiamente un paraíso fiscal: RIC y deducción por inversiones, por ejemplo”.

-Vale. Usted es nacionalista, pero de verdad. ¿No le da pena este retal en el que se ha convertido Coalición Canaria (CC)?

“Sí, roza la frustración”.

-¿Se escuchan voces de catarsis?

“A veces es bueno estar un tiempito en la oposición para redefinir el proyecto”.

-¿Cómo?

“Pues que existen errores acumulados y es preciso afrontar un proyecto sin complejos para Canarias, con seguridad y con autoridad”.

-Y sin apuñalar a presidentes por la espalda. ¿Fue ahí cuando empezó la caída?

“Hay elementos anteriores y posteriores. Existen cuestiones de contenidos que es preciso reajustar. Tenemos, en suma, que gestionar la inteligencia”.

-¿Usted cree que se va a alguna parte con este Gobierno de ágrafos?

“Jo, ¡desde que no escuchaba esa palabra! Yo estoy de acuerdo con un Gobierno que ejerza el sentido común y que tenga ganas de aprender… pero llegar a él con un buen currículo es importante. También es verdad que conozco a gente letrada con muy pocas habilidades”.

-¿Cuánto durará este Gobierno?

“No lo sé. Pero el partido, que es una herramienta, debe ofrecer ideas que la gente acepte; si no, fracasará”.

-¿Qué fue de aquel entusiasmo nacionalista?

“No lo sé. Me da pena ver las bases minadas, me entristece que se fomente el insularismo, ya no sólo por sentimiento propio sino por su escasa visión de futuro”.

-Bueno, eso me parece a mí también.

“El problema es que no somos capaces de saber dónde estamos, nos creemos el ombligo del mundo, pero luego, nada, cero”.

-Con usted en el cargo, la ZEC parece que todo cambia. Bueno, hay una presidenta (de la que me da que sólo le gustan las fotos).

“No voy a entrar a juzgar actuaciones ajenas. La ZEC le debe mucho a Javier González Ortiz, el anterior consejero. Logró evitar aquellos acotamientos estrictos”.

-¿Me lo explica?

“Una fábrica de mermeladas puede operar desde una finca de Tegueste y otra de cine en la calle del Castillo, dentro de la ZEC. Tenemos casi 450 empresas inscritas y, por ejemplo, aspectos de la seguridad del Metro de Londres se gestionan desde Tenerife, a través de ATOS. Y también se gestionó desde Canarias el seguimiento de los Juegos de Brasil, aunque parezca una broma”.

-No se olvide del cine y de empresas relacionadas con los barcos.

“Qué decir del cine y de producciones audiovisuales.Hay una base de reparación mecánica de RollsRoyce en Las Palmas para motores de barcos.Ship Yardes una nueva empresa que opera y funciona muy bien, en Santa Cruz de Tenerife; y contamos con una fábrica de hipocloritos, también en Tenerife. Es decir, en Canarias y en la ZEC disponemos de empresas que se pueden considerar como casos de éxito. Se ha logrado ampliar la herramienta fiscal hasta el 2026 y se han unificado las bases imponibles de todas las actividades, que antes eran un popurrí insufrible. Hemos mejorado muchísimo”.

-Y eso da seguridad jurídica a las empresas.

“¡Exacto! Y tranquilidad en la gestión, al amparo de la Unión Europea y sin ser la ZEC, repito, un paraíso fiscal”.

-¿Y qué le falta a la ZEC?

“Promoción internacional”.

-Usted se entrevistó recientemente, en Londres, con el embajador de España, Federico Trillo, ¿le dio la bienvenida a Honduras?.

“No, no, acompañé al presidente Clavijo. Participamos en varias reuniones explicando el proyecto de internacionalización que el Gobierno tiene en marcha. La ZEC debería ser una pata importante del REF; y en el contexto del brexit comunicamos a los empresarios británicos nuestras ventajas para la inversión”.

-Volvamos a Coalición Canaria. ¿Puede resucitar?

“Sí, claro que sí, pero hemos de seguir el proceso del PNV, que no tuvo pudor en pasar a la oposición. Y mírelo usted ahora”.

-Aprendieron, entonces, los vascos.

“Es que en la oposición se aprende mucho… y también se depura el partido. Son procesos naturales que hay que seguir. Llevamos gobernando 30 años y esto no hay quien lo soporte”.

-Antes dijo usted que había que gestionar la inteligencia. Eso me parece muy coherente.

“Es que en la oposición se ven cosas que no se aprecian cuando se está en el poder. Hay una fábula mexicana relativa a la transformación de una determinada especie de águila. Si se quiere morir, se muere voluntariamente, cuando ha cumplido su ciclo, pongamos a los 30 años. Pero si quiere regenerarse, va a un sitio apartado del acantilado, se destroza el pico y se rompe sus garras, se despoja de sus plumas y espera que todo eso se regenere y luego se echa a volar 30 años más”.

-¿Por qué Canarias es tan complicada?

“No lo sé. Paulino, desde el 93, está recorriendo las islas. Adán acabó agotado. Hermoso y Román las conocían bien. Hermoso me instó a conocer a fondo las ocho islas y a estudiarlas concienzudamente. Eso te obliga a valorar, a saber resistir las presiones, a conocer los intereses. ¿Se hace ahora? No lo sé”.

-Usted ha tomado decisiones importantes. Recuerdo que no cedió a la presión de los profesores.

“Querían otra homologación y se les dijo que no era posible. Se les hizo una oferta y no la aceptaron. Y luego vino la crisis y entonces ya no era posible ni la homologación, ni siquiera la oferta. Creo que se perdió una gran oportunidad”.

-Y usted resistió, tan campante.

“Tan campante no, pero resistí, con el apoyo del presidente Rivero y del Gobierno”.

-Se consiguieron algunas cosas, entonces, ¿recuerda?

“Sí, el Teide se convirtió en Patrimonio de la Humanidad, y el silbo gomero también; se desbloqueó el puerto de Granadilla, que algunos quisieron boicotear”.

-Vaya matraquilla con las tortugas bobas de los huevos… y perdone.

“Bueno, más bien de su desove. Si le digo que trajimos huevos de Boa Vista (Cabo Verde), sin que tocaran la arena, desovando las tortugas sobre nuestras manos, las mías y las de un grupo de veterinarios y estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, enfundadas en guantes estériles, metiendo los huevos en envases refrigerados, desafiando las absurdas leyes del momento, la pasividad de algunos funcionarios y la vigilancia de la Guardia Civil, con la que llegamos a un acuerdo gracias al sentido común de Pepe Segura, entonces delegado del Gobierno.

-¿Y luego?

“Llevamos los huevos a playas de Fuerteventura, todo eso en 24 horas, y conseguimos que esas crías salieran de los huevos en la arena de Cofete. Y esperamos que vuelvan y, ya adultas, desoven en el futuro en nuestras playas. Y todo para que el puerto de Granadilla se pudiera construir, porque lo que quería la UE era una alternativa a lo que decían: que desovaban en los sebadales. No era cierto, pero hubo que montar todo aquello. Qué tiempos, estaba yo en Medio Ambiente”.

-La tortuga boba le dio más problemas que el propio Gobierno.

“Es que la tortuga boba es una especie a proteger y el Gobierno de Canarias, no”.

-Pepe Segura es un crack.

“Recuerdo que el pobre lidiaba con un enorme barco de inmigrantes que había aparecido por aquí. Lo llamé y me dijo: “Vete a Fuerteventura, bajo mi responsabilidad”. Y entonces hablamos con la Guardia Civil, una parte de los huevos de Boa Vista irían al centro de Taliarte y otra a las playas de Fuerteventura. Ganamos esa batalla”.

-Siempre ha sonado usted como alcaldesa del Puerto de la Cruz. ¿Le da pena no haberlo conseguido?

“Se hablaba, pero nadie me postuló nunca. Ahora no se dan esas condiciones; quizá dentro de unos años”.

Nos pagan su café y mi té en el “Mencey”. Andrés hace las fotos y esta vez nos hace posar entre marinas y paredes blancas. Milagros no tiene prisa, qué bien. Si yo fuera Trillo le diría “¡Viva Honduras!”. Pero Trillo ya no está para muchas celebraciones. A estas horas, a lo mejor ha sido cesado. Pues que “¡Viva El Salvador!”.