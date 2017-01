Nuevo intento de venta ‘online’ de las entradas del Carnaval en Ticketea

Por Natalia Torres / Yazmina Rozas

La edil de Fiestas de Santa Cruz, Gladis de León, anunciaba ayer, durante la mañana, que la venta de entradas para los concursos solo se haría por ventanilla. Ya por la tarde, después de que se contabilizaran las que finalmente había vendido entrees.es, se anunció que sí que se venderían por Internet, pero esta vez, a través de ticketea.com. En un comunicado, el Ayuntamiento confirmó que la venta online para los concursos del Carnaval se reactivará mañana, a partir de las 11.00 horas. Según los datos de Fiestas, el lunes, antes de la caída de la web de entrees.es, se vendieron 287 entradas para la final de murgas-el certamen que mayor interés suscita-, 132 bonos y tres entradas para las fases de murgas adultas. Esta cantidad supone apenas el 16 y el 13%, respectivamente, de las entradas totales reservadas para la venta online (1.500 para la final y 1.000 bonos). De esta forma, estarán disponibles 1.213 entradas para la final de murgas y 868 bonos, una vez descontadas las entradas vendidas a las 135 compradores de entradas a los que se les informará cómo canjear las entradas.

Asegura el Ayuntamiento que las colas en las taquillas no están necesariamente relacionadas con la caída de la venta online, ya que, “en la edición de 2016, las entradas online se agotaron en cinco minutos” y también hubo colas. Aclaran que la venta física de entradas no se puede adelantar porque no hay tiempo material para imprimirlas.

En simultáneo al encargo del servicio a Ticketea, Fiestas rescindió el contrato con la empresa Inverxial Group, gestora de entrees.es, por incumplimiento de los términos establecidos. A raíz de la incidencia ocurrida este lunes, Fiestas recuerda que el número de entradas para la final de murgas es de 6.100. De esta cantidad, 5.100 se corresponden con localidades únicas y 1.000 con los bonos. A su vez, de esas 5.100 entradas, 2.500 están reservadas para que las vendan o las adquieran las murgas participantes en el concurso; 600 reservadas para la compra por los patrocinadores.

50 personas ya hacen cola

Sillas, mesas, tiendas de campaña, juegos de mesa, cartas, tuppers con comida… Todo lo que sea necesario para que la espera sea menos larga, con la amenaza de lluvia sobre sus cabezas. Medio centenar de personas hacían cola ayer en el Recinto Ferial a la espera de que las taquillas abran el viernes, a las 09.00 horas, para poder comprar las entradas de los concursos del Carnaval, después de que la web que las vendía por Internet se colapsara el pasado lunes, apenas una hora más tarde de que se pusieran a la venta. Esto ha provocado que este año la gente haya decidido no esperar al miércoles o jueves para montar guardia frente a las taquillas, sino que hayan adelantado montar guardia desde el pasado lunes, cuando ya había unas 10 personas acampadas. El disgusto es generalizado, no tanto por los problemas en la página web que vendía las entradas sino porque la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento no haya decidido adelantar la fecha de apertura de las taquillas. “No pueden vender el Carnaval como el mejor del mundo y administrarlo de esta manera”, denunció Lidia Cruz, que lleva en la cola desde primera hora del pasado lunes.

Giselle González no se ha perdido ningún año la final del concurso de murgas del Carnaval y desde que las entradas empezaron a venderse por Internet siempre las ha adquirido online. Precisamente, acampa en el Recinto Ferial por los problemas informáticos que ha habido este año. “Esto es una vergüenza. Espero que el próximo año no vuelva a pasar”, enfatiza.

Ariadna ha venido a montar guardia frente a la taquilla con sus amigas Zaira y Ainara. Es la primera vez que lo hacen y, como muchos de los de allí, por el miedo a quedarse sin entradas al colapsarse la página web. Van a la búsqueda del abono para el concurso de murgas y las entradas para la final y piden que “abran las taquillas mañana [hoy], que son tres noches y hace mucho frío”.

El grupo de Vanesa es de los más numerosos y tempraneros, de hecho son los primeros en la cola de la taquilla. Hace ya años que se alternan y acompañan en montar guardia en el Recinto Ferial, pero nunca desde tan pronto. “Se nos hace duro, son muchos días, pero claro, la concejal ya tiene su entrada y no necesita hacer noche, como nosotros”, criticó Vanesa.