Un acusado de matar a su mujer dice que la cogió del cuello “para que se callara”

Un hombre acusado de matar a su mujer, quien padecía problemas reumáticos, en febrero de 2016 en Valencia, ha afirmado ante un jurado popular que la cogió del cuello pero “solo para que se callara” puesto que, según ha defendido, su intención no era matarla: “Discutimos, la cogí del cuello y mi intención no era ni mucho menos hacer eso. Quería más que nada que se callara”, ha repetido.

Este hombre se ha pronunciado así en el juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia de Valencia, ante un jurado popular, y por el que se enfrenta a una pena de 15 años de prisión por un delito de homicidio, tal y como pide el ministerio fiscal en su escrito de calificación provisional.

Los hechos se remontan al 13 febrero de 2016 en una vivienda en la que residía el acusado y la víctima, en Valencia. La mujer tenía 71 años y presentaba dificultad para moverse a causa de una enfermedad que padecía.

El matrimonio, con tres hijos, llevaba casado unos 48 años, según ha detallado este lunes el acusado, quien también ha apuntado que ambos mantenían una relación “muy buena”. Así mismo, ha explicado que la mujer “tenía cositas”, es decir, alguna enfermedad, “un problemita reumático”, ha detallado. Pese a ello, ha explicado que ella se “ocupaba” de él y de la familia.

El día 13 de febrero, por la mañana, ha indicado que mientras se encontraban los dos en la salita, comenzaron a discutir: “La cogí del cuello después de hablar con ella muchas cosas que le interesaban a ella”, ha dicho. “Mi intención no era ni mucho menos hacer eso. Quería más que nada que se callara. No era mi intención matarla”, ha expuesto el hombre, quien ha aseverado que la víctima no se defendió.

“No sé cuánto tiempo apreté”, ha manifestado, puesto que ha indicado que perdió “la noción del tiempo”. Tras atacarle en el cuello y apretar hasta que la asfixió, se fue a la cocina a por un cuchillo para quitarse la vida.

En ese momento, ha señalado: “Quería matarme pero no supe. Cogí un cuchillo de cocina pero no supo o no tuve valor para quitarme la vida”. Así, se cortó en el comedor y luego salió a la terraza y se quedó ahí sentado.

Seguidamente llegó su yerno y su hija, cree recordar, y le encontraron allí. Como consecuencia de las lesiones que se hizo, precisó de cuatro puntos de sutura. Antes de autoagredirse, también ha señalado que tiró una sábana por encima a su mujer porque “no quería verla muerta”, ha dicho.

“SE ME FUE LA MANO”

El hombre ha insistido en que se le “fue la mano” pero ha dicho que su intención “no era matarla”. “En la vida le he pegado. Ha sufrido 25 años de alcoholismo pero no le he puesto jamás la mano encima”, ha puntualizado. Por último, ha afirmado: “Si pudiera volver a ese momento, me habría marchado y fuera”, ha sentenciado.