Adele arrasa en los Grammy

La británica Adele fue anoche la gran triunfadora de los Premios Grammy, una gala salpicada con protestas de los artistas, tanto en sus discursos como en las actuaciones, contra las políticas de Donald Trump.

Adele se convirtió anoche en la primera artista que logra las tres ‘estatuillas’ principales por segunda vez: Mejor Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal por 25 y Mejor Grabación del Año, Mejor Canción del Año y Mejor actuación pop en solitario con su tema Hello. Uno de los momentos más especiales y memorables de la gala fue la dedicación de Adele a Beyoncé en los agradecimientos: “No puedo aceptar este premio (mejor álbum del año). Estoy muy agradecida, pero mi vida es Beyoncé, y el mejor álbum para mí es el suyo, un trabajo monumental y bien pensado. Es un trabajo precioso donde desnuda su alma y podemos ver una parte de ella que no siempre enseña”, agregó.

Adele on Beyonce: "The way u make me feel the way u make my black friends feel is empowering" #GRAMMYs 👏🏾👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/rimUWPu5wr — Kanga (@K_Messias_) 13 de febrero de 2017

Chance the Rapper fue premiado como mejor artista nuevo mientras que Twenty One Pilots ganó el Grammy a la mejor interpretación pop de un dúo o grupo por Stressed Out.

El otro líder de la noche fue el músico británico David Bowie, que ganó todas las cinco nominaciones por su álbum final Blackstar, incluyendo mejor canción de rock. Fueron los primeros Grammys a la música para Bowie, que nunca ganó en vida por un álbum individual o canción.

Blackstar fue lanzado sólo unos días antes de su muerte en enero del 2016 por un cáncer. Al aceptar el Grammy de interpretación de rock a nombre de Bowie, su compañero de banda Donny McCaslin lo llamó “un genio artístico y un tipo inmensamente gracioso”.

Como en otras premiaciones recientes, los artistas no tardaron en hablar de política. La presentadora Jennifer Lopez dijo que la música es un lenguaje universal, agregando: “En este momento particular de la historia, nuestras voces son más necesitadas que nunca”.

El anfitrión James Corden, que abrió el show con un extenso rap sobre el poder de la música, cantó “Vivan todo, porque esto es lo mejor, y con el presidente Trump, no sabemos que viene”.

En esta edición faltaron algunos de los grandes nombres de la noche. Drake y Kanye West, con ocho nominaciones cada uno, no asistieron. Tampoco Justin Bieber.

Como Frank Ocean, aparentemente Bieber y West se mantuvieron al margen para mostrar su convicción de que los Grammys están desfasados con los artistas jóvenes, mientras que Drake, que ganó dos Grammys al principio de la noche por su single “Hotline Bling”, está de gira por Inglaterra.

LISTADO DE GANADORES

Grabación del año: Adele, ‘Hello’

Álbum del año: Adele, ‘25’

Canción del año: Adele, ‘Hello’

Mejor nuevo artista: Chance The Rapper

Mejor actuación solista pop: Adele, ‘Hello’

Mejor actuación pop en dúo o grupo: Twenty One Pilots, ‘Stressed Out’

Mejor álbum vocal pop tradicional: Willie Nelson, ‘Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin’

Mejor disco de Pop: Adele, ‘25’

Mejor grabación dance: The Chainsmokers Featuring Daya, ‘Don’t Let Me Down’

Mejor disco de Dance / Electrónica: Flume, ‘Skin’

Mejor álbum instrumental contemporáneo: Snarky Puppy, ‘Culcha Vulcha’

Mejor actuación de rock: David Bowie, ‘Blackstar’

Mejor actuación en metal: Megadeth, ‘Dystopia’

Mejor canción rock: David Bowie, ‘Blackstar’

Mejor disco de Rock: Cage the Elephant, ‘Tell me I’m pretty’

Mejor disco de Música Alternativa: David Bowie, ‘Blackstar’

Mejor actuación R&B: Solange, ‘Cranes In The Sky’

Mejor actuación de R&B tradicional: Lalah Hathaway, ‘Angel’

Mejor canción R&B: Maxwell, ‘Lake By The Ocean’

Mejor disco urbano contemporáneo: Beyoncé, ‘Lemonade’

Mejor disco R&B: Lalah Hathaway, ‘Lalah Hathaway Live’

Mejor actuación rap: Chance The Rapper Featuring Lil Wayne & 2 Chainz, ‘No Problem’

Mejor actuación de Rap/Canto: Drake, ‘Hotline Bling’

Mejor canción de rap: Drake, ‘Hotline Bling’

Mejor disco de rap: Chance The Rapper, ‘Coloring Book’

