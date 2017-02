“Que estén tranquilos con la huelga; no somos unos inconscientes”

Desde hace unos 10 años es el líder de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores del Mar, el mayor sindicato del colectivo de estibadores en España. Es tinerfeño y ahora su labor al frente de este sindicato es evitar “despidos masivos” tras la aprobación, el viernes, del real decreto ley que reforma el sector”. Asegura sin temor que la campaña de desprestigio contra el sector proviene del Gobierno.

-El Gobierno finalmente cumplió su palabra. Aprobó el decreto. ¿Y ahora qué?

“Bueno, ahora toca seguir trabajando para arreglar este descalabro”.

-El martes tienen otra reunión, pero con el decreto sobre la mesa.

“Exacto. El Gobierno lo que ha hecho es quitarse de enmedio y tratar este asunto como si fuera un conflicto entre empresa y trabajadores. Nosotros iremos a todas las reuniones y seguiremos hablando y negociando, pero claro, entienda que tengo muy poca fe en estos encuentros porque ahora las empresas parten de una posición de poder”.

-Ustedes insisten en el registro de estibadores, pero Europa no lo va a aceptar.

“Eso es lo que dice el Gobierno que usa el argumento de la sentencia de la UE en su propio beneficio, mintiendo sistemáticamente. Y le pongo un ejemplo: la legislación belga aprobó hace 6 meses un acuerdo en el que se incluye el registro y éste fue aprobado por Europa. En España sin ir más lejos existen más de 20 registros”.

-Entonces ¿qué es lo que proponen exactamente? ¿cuáles son sus líneas rojas?

“Lo que nosotros queremos es que sea quien sea quien trabaje en la estiba tiene que tener una formación teórico-práctica específica del puerto por su propia seguridad y la del resto de los trabajadores. Nosotros hemos puesto sobre la mesa más de 20 alternativas, pero nos quedamos con dos: la garantía de la formación y el empleo. Se han contado muchas mentiras sobre nosotros”.

-La verdad es que no tienen muy buena prensa…

“Claro. Es que se cuentan historias falsas. Nosotros funcionamos como cualquier colectivo que trabaja para una empresa privada realizando un servicio público”.

-¿Las empresas estibadoras pueden contratar a quien le de la gana?

“Por supuesto”.

-¿No tienen que contratar a los empleados que están en la Sageb?

“Es que los trabajadores que están en la Sageb son empleados de las empresas estibadoras y son ellas las que deciden cuántos empleados necesitan en cada momento dependiendo de la actividad del puerto. No tenemos ningún tipo de monopolio. Si de algo nos pueden acusar, eso sí, es de tener una posición sindical única, pero de nada más. En los puertos, como Málaga, donde la actividad ha decaído, se han despedido a 40 estibadores; y en donde ha aumentado (Algeciras) se han contratado. Lo que ha dicho la Unión Europea es que no se puede obligar a las empresas a estar asociadas a la Sageb, y a contratar a los trabajadores de la sociedad. A ninguna de las dos cosas nos oponemos, lo único que decimos es que, sea quien sea quien realice la actividad, tenga la formación adecuada. Eso es lo que dice la sentencia. Ni más, ni menos”.

– Pero es consciente de que la sentencia hay que cumplirla

“Por supuesto. Lo que pasa es que el Gobierno ha interpretado la sentencia a su antojo y pretende despedir a los trabajadores con dinero público”.

-Es decir que lo que quiere el Gobierno es poner a todos los trabajadores en la calle y que las empresas estibadoras vuelvan a contratarlos, evidentemente, con otras condiciones laborales…

“Más o menos”.

-¿Y no hay opción a la subrogación?

“No. El Gobierno no quiere subrogar, si no encima te paga el despido”.

-¿Fomento?

“Si”.

-Bueno, entonces se lo está poniendo en bandeja de plata a las empresas…

“Exacto. ¿Qué cree que harán? Despedirte y después negociar un nuevo salario. Mire, esto tiene una explicación clara. El Gobierno lo que quiere es despedir a los empleados de una empresa privada con dinero público con el único fin de incrementar los márgenes de beneficio de esas empresas”.

-Fomento habla de que con la liberalización del sector se crearán 18.000 nuevos empleos.

“Actualmente hay más de 6.000 trabajadores. Estamos en el pico máximo histórico de España en movimiento de mercancías. Si resulta que 6.000 mueven lo mismo que los 18.000, pues de lo que se trata es de precarizar el empleo. Contratos a tiempo parcial y por horas, es decir, van a destruir empleo estable para crear empleo basura. Y le digo más, la contratación eventual sale más cara al empresario, menos en nuestro caso, donde el decreto equipara los contratos”.

-¿Y qué hay de cierto en la teoría de que la sentencia obedece a que los puertos del Norte están perdiendo competitividad con los puertos del sur de Europa?

“Pues mucho. El modelo de estiba español es punto de referencia en Europa. Estamos en el pico máximo porque hemos sido capaces de consolidar el tráfico de la corriente asiática. El 80% de la mercancía sale de Asia hacia Europa y América. Esta mercancía iba a Alemania, Holanda y Dinamarca y se distribuía. En la medida en la que nosotros hemos ido ganando competitividad la línea natural, que es el sur de Europa, ha ido funcionando. ¿Quién puede tener interés en el España entre en un conflicto? pues los puertos que han perdido y ¿quienes son? Los países que tienen más poder. España ha sido sumisa a la posición europea”.

-¿Y qué es lo que queda ahora?

“Ahora mismo solo nos queda la huelga y continuar trabajando con el resto de grupos parlamentarios para que no convaliden el decreto”.

-Les queda la esperanza de que el decreto no sea convalidado.

“Es la primera vez que se aprueba un decreto sin el compromiso de los partidos de convalidarlo. Los partidos no quieren este decreto, o al menos así nos lo han manifestado. Habría que preguntarle al Gobierno ¿con quién esta comprometido? y ¿qué es lo que hay detrás? La multa no lo es, porque un día de inactividad es mucho más y el dinero reservado para el despido también es más”.

-¿Son conscientes del perjuicio económico e incluso de abastecimiento que pueden provocar?

“Mire, no tenemos interés en crear malestar. Estamos garantizando que vamos a trabajar 12 horas al día. No hacía falta ni los servicios mínimos. La población tiene que estar tranquila porque no somos unos inconscientes. Esto es otra campaña de desprestigio del Gobierno. Mire, por temporal, el puerto ha estado cerrado 24 y hasta 48 horas y no se ha quedado desabastecido nadie. Siempre hemos sido exquisitos con los productos de primera necesidad y vamos a garantizar que el abastecimiento esté cubierto”.

-¿Es tan dura una huelga de estibadores?

“Somos un colectivo serio y responsable. Si fuéramos tan inconscientes como el Gobierno y no razonáramos podría ser, pero no estamos tan locos”.

-¿Si les engañan lo van a reventar?

“Esa es otra campaña de desprestigio. Son unas palabras que se sacaron de contexto, como cuando hablan de lo que cobramos”.

-¿Cuánto cobra un estibador?

“Un estibador no sabe lo que va a cobrar el mes que viene. Mire, el 80% del trabajo es en función de los barcos y de la carga y de cuánta carga movamos. Después se paga un plus de fin de semana y de nocturnidad, como hay en otros tantos empleos. Si hay barcos cobramos más si no, las empresas no tienen que pagarnos sino el 20% de la parte fija. En Tenerife, estamos en unos 1.300 euros netos al mes mensuales. Hay puertos que mueven más tráfico y cobran más, pero Tenerife está muy parado. Hubo una época en la que el puerto se dedicó más a evitar las grúas que a crecer. Es la única ciudad que conozco que vive de espaldas al mar”.

-¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Son un colectivo machista?

“Para nada. Ese es otro argumento más. Desde siempre éste era un trabajo, sobre todo, físico, pero ahora se ha modernizado con las nuevas tecnologías. Hay más de 230 estibadoras en el puerto de Valencia, por ejemplo, porque se ha abierto la bolsa de empleo y han entrado. En Tenerife no porque no se ha abierto, pero supongo que cuando se necesiten más empleos dependerá de las empresas si quieren contratar o no. Nosotros estamos peleando por la igualdad. El video que circuló se debe a que entraron unos 360 eventuales, no a un rechazo a la mujer”.