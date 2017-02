Antonio Resines reconoce el fracaso absoluto de la película ‘La Reina de España’

El actor Jorge Sanz vuelve a interpretarse a sí mismo en la obra Qué fue de Jorge Sanz en una producción de Movistar Plus dirigida por David Trueba. En esta octava entrega el actor se centra en el lado menos amable del éxito y en la crisis de los refugiados.

JORGE SANZ PRESENTA EL OCTAVO CAPÍTULO SOBRE LA SERIE DE SU VIDA

Como no pudo ser de otra forma el actor contó con el apoyo de algunos amigos que no quisieron faltar en el estreno como fue el caso de Marc Clotet, Chino Darín y su novia Úrsula Corberó, Fernando Trueba, Antonio Resines o Álex O’Dogherty entre otros. El actor Antonio Resines no dudó en recordar la complicada situación por la que ha pasado la película La Reina de España y es que aseguró que se han producido pérdidas millonarias.

CHANCE: ¿Qué fue de Jorge Sanz?



ANTONIO RESINES: Le acabo de ver, está por aquí y está muy bien, muy contento.

CH: ¿Cómo ha sido el rodaje?

A.R: El que lo puede contar es él, yo he estado poco tiempo pero sí que he estado cuando rodaban, se han rodado cosas mientras se hacía la Reina de España y luego los días que me ha tocado a mí. Es que es muy divertido, hacemos el tonto con el teléfono… Pero lo que pasa es que está todo metido dentro de una historia y funciona todo muy bien junto, eso es lo difícil.



ANTONIO RESINES: “LA REINA DE ESPAÑA NO SALIÓ MAL, FUE UN FRACASO BRUTAL, PERO BUENO”

CH: ¿Proyectos?

A.R: Ahora emitimos una serie para TVE que estaba hecha pero no emitida y hay family y luego un par de proyectos más pero vamos a ver qué pasa con la serie y ya os contaré.

CH: Fernando Trueba decía que lo de La Reina de España no pudo ser, es algo que puede pasar…

A.R: Bueno salió mal, ¿no? Fue un fracaso brutal pero bueno, es que no puedes hacer otra cosa… ¿Qué vamos a hacer? Como mucho quejarnos de la actitud de algunos… Pero es igual, no se ha hecho nada para defender una historia. Pero ya no se puede hacer nada.

CH: ¿Es verdad que se ha dicho que se ha perdido mucho?

A.R: Sí, claro. Es una película que ha costado 10 millones de euros ha recaudado un millón, hacer un cálculo rápido. A la producción de las entradas el 30%, el 50, 40% para el cine y el 30% para distribuidores, hacer el cálculo de lo que ha llegado a la productora. Eso es los que dicen de las subvenciones, te ayudan a hacer una cosa pero luego tiene que funcionar.

CH: Luego políticos como Mariano Rajoy dicen que no consumen cine español.

A.R: Yo es que de eso prefiero no hablar. Todo el mundo en esta vida, incluidos los periodistas dicen idioteces de vez en cuando. Los políticos que hablan más dicen más tonterías y otros no, pero en este caso ha habido alguno que ha dicho más de una tontería.

ANTONIO RESINES: “UNA COSA ES QUE HAYA ALGUNOS JUECES QUE NO APLIQUEN LA JUSTICIA POR IGUAL, PERO LA JUSTICIA ES PARA TODOS IGUAL”

CH: ¿Qué te h aparecido la sentencia del Caso Nóos?

A.R: Me parece bien. Si le han condenado y luego el fiscal pide eso, me parece razonable.

CH: ¿Crees que la justicia es igual para todo?

A.R: Absolutamente, estoy convencido. En serio lo digo.

CH: ¿Irónico?

A.R: No, que va en absoluto, creo que sí, otra cosa es que haya algunos jueces que no apliquen la justicia por igual, pero la justicia es para todos igual. En este caso a mí no me parece que esté mal, me parece muy razonable.