El asesino en serie que llegó del frío Báltico hasta Tenerife

Frío como su Letonia natal, a Maris Meiers se le notaba a simple vista su pasado en el Ejército Rojo, la temible maquinaria bélica de la Unión Soviética en la que fue buzo durante su juventud. En la minuciosidad con la que actuaba se adivinaba su otra gran pasión, la fotografía. Pero a Meiers no le define ninguna de esas actividades, sino el hecho de que se trata de uno de los raros casos en que un asesino en serie ha actuado en Canarias con el añadido, además, de que se trata de un criminal machista del que nadie atisbó siquiera la más mínima señal de arrepentimiento.

Morir en Guargacho

Se puso una peluca y unas gafas de sol para acechar y sorprender a una joven madre, Kristine, en la entrada a su domicilio en la calle de Rafael Alberti, en Guargacho (término municipal de San Miguel). Ella llegaba a casa aquel 17 de agosto de 2008 cuando Meiers, con quien había tenido una relación sentimental que él no supo poner fin, volcó su criminal inmadurez, una y otra vez, sobre el cuerpo de aquella mujer de 26 años de edad. Hasta en 86 ocasiones, las primeras por la espalda y el resto cuando ya estaba en el suelo, moribunda. El asesino clavó su cuchillo en el cuerpo que dijo amar para luego culminar tamaña cobardía huyendo del lugar de los hechos. A buen seguro que Armando, la nueva pareja de Kristine, salvó la vida porque ese día tenía trabajo.

Morir en Madona

Apenas un mes después, un pescador rescataba del fondo de un lago cercano a Madona, un pueblo de unos 2.000 habitantes y situado a 150 kilómetros de Riga, de donde vienen tanto este asesino como sus víctimas, una maleta que contenía parte del cuerpo de Aiga, la hermana pequeña de Kristine, a la que también mató y descuartizó un año antes de acabar con la vida de Kristine, tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS en su día. Al poco encontraron una segunda maleta con el resto del cadáver. ¿Por qué Aiga? Aunque parezca increíble semejante nivel de ruindad en un ser que se dice humano, sencillamente como parte de la venganza planeada y ejecutada contra Kristine.

Se pudo evitar

Esta historia no está completa sin recordar que pasaron seis meses desde que Kristine solicitara a un juzgado de Arona (entre varias medidas cautelares que solo buscaban evitar lo que finalmente ocurrió) que impidiera a Meiers entrar en la Isla y la respuesta llegó cuando ya la habían asesinado, y que el primer jurado constituido para juzgarle fue disuelto porque el criminal ingirió benzodiazepinas (tranquilizantes) en una decisión jurídica que, si bien se ajusta a Derecho, no dejó de producir un resultado satisfactorio a la argucia dilatoria del siniestro Meiers. Sea como fuere, el asesino fue finalmente condenado por la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife a 25 años de prisión como autor de un delito de asesinato, apreciándose la concurrencia de las circunstancias agravantes de la responsabilidad penal de parentesco y uso de disfraz. Lo que no consta es si la Justicia letona también juzgó ya a Meiers por el crimen de la hermana pequeña, tal y como tenían previsto en su día.

En el recuerdo, la gratísima impresión que Kristine dejó entre sus amigos tinerfeños, la emocionante entrevista de Armando en DIARIO DE AVISOS y un detalle espeluznante que retrata a Meiers: en las dos maletas donde ocultó el cadáver de Aiga no estaban sus órganos reproductores.

UNA GUARDIA CIVIL LO DETECTÓ EN EL TRANVÍA; EL ARRESTO, EN LA CALLE DEL CASTILLO

Las órdenes fueron claras: uno de los asesinos más peligrosos que han pisado Tenerife está libre en la Isla. La movilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fue prioritaria para capturar a Maris Meiers, huido tras asestar 86 puñaladas a Kristine en una calle de Guargacho. El trabajo de la Guardia Civil merece ser destacado: primero detectaron que Meiers enviaba correos a su Letonia desde distintos cibercafés, siempre de La Laguna o Santa Cruz de Tenerife. En la Comandancia lo tuvieron claro: se mueve en el tranvía, y durante semanas siempre hubo algún agente de paisano que hacía la ruta hasta que, más de 20 días después de su brutal crimen en la Isla, una agente del Instituto Armado lo vio bajarse en la parada de la plaza Weyler de la capital tinerfeña. En apenas cinco minutos ya se habían reunido hasta siete guardias que redujeron al criminal en una tienda de la calle del Castillo sin que tuviera tiempo de usar las cuchillas que guardaba en su calzado. Ya en la cárcel, se descubrió que este exbuzo del Ejército Rojo ocultaba otra cuchilla… dentro de su boca.