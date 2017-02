Autonomía personal

Las personas necesitamos sentir que somos capaces de decidir en nuestra vida, que tenemos la capacidad de tomar decisiones en el día a día. Nos gusta sentirnos libres y dueños de nuestras decisiones, iniciativas y problemas.

Es importante conocerte y saber a donde vas en cada momento de tu vida, apostando por crear el plan de vida, siendo capaz de poder decidir. Para ello es bueno que des un primer paso que implica saber lo que necesitas y quieres. En ocasiones nos dejamos llevar por nuestro entorno, por nuestra situación actual que nos lanza a tumba abierta a por una meta, en la que no participamos, y ello ha implicado un riesgo del que no somos conscientes. Claro está que, incluso sin querer, asumes unos riesgos de los que somos partícipes. En muchos momentos te sientes empujado a metas con las que no te sientes vinculado.

Ser autónomo implica que aprendas a gestionar tus riesgos, conocerlos y detectarlos. La autonomía nos ayuda a conocer cuales son nuestros límites, que no nuestras limitaciones y eso te permite afrontarlos. Por esa razón es importantísimo que cojamos las riendas de nuestra vida, que aprendamos a tomar iniciativas que respondan a tus fortalezas y valores, ya que ese potencial de empoderamiento dota de sentido a todo lo que haces. Así, sin duda, te sentirás parte de algo mayor: tu propia vinculación a tu vida.

Otro de los elementos importantes para sentir que guías tu vida es que aprendamos a gestionar tus respuestas emocionales. Eso te ayuda a vencer y ser tú el que gestione tus miedos, tus tristezas, etcétera. Es importante, por ende, plantearte nuevos proyectos personales que te encaminarán a nuevas metas, conectándote con tu mejor versión. Tal hecho reforzará tu confianza personal, creyendo más en tus potencialidades y tus talentos.

Existe una necesidad de las personas de sentirnos competentes, de potenciar la eficacia personal. Necesitamos tener la seguridad de que tenemos la posibilidad de mejorar nuestras herramientas que irán encaminadas a sentirnos capaces de crecer y mejorar. Claro que ello implica que hagas un ejercicio de autovaloración personal, donde reconozcas tus éxitos, ya que es la retroalimentación positiva que necesitamos para implementar nuestra autoestima y mejorar la autoconfianza.

Como ves la autonomía personal es esencial ya que te vincula a tu propio plan de vida, dando sentido a todo lo que haces. Sientes, así, que diriges el timón del barco que navega por tu vida. Un arco que tiene como único rumbo fijo tu felicidad.

*Psicólogo y miembro de la Sociedad Española de Psicología Positiva

