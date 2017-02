Besay Pérez, ‘il divo’ lagunero

Por Javier Cabrera

Rondalla y murga. Hay quien dice que son dos géneros absolutamente opuestos, y no le falta razón. Cada uno por separado contiene a algunos de los grupos más relevantes del Carnaval de Santa Cruz. Sin embargo, hay algún que otro ejemplo que rompe la regla de no poder hacerlo bien en uno y en otro. Es el caso del lagunero Besay Pérez Rodríguez. Hace unos días se convirtió en primer premio de Interpretación con la rondalla Unión Artística El Cabo, y, además, se hizo con el galardón al mejor solista. Una semana antes había subido al escalón más alto en el Concurso de Murgas adultas, llevándose el primer premio de Interpretación con Zeta-Zetas. Tiene 24 años y es cantante de profesión. Aunque nació en la Ciudad de Los Adelantados, no se esconde al decir sin tapujos que es “un enamorado de Santa Cruz”. Cuando le preguntan por los Carnavales, Besay se emociona al hablar del personaje de Charlot: “Es una de mis grandes referencias en estas fiestas. Siempre recordaré a Pedro Gómez Cuenca. Charlot me marcó”.

-¿Cuál es la sensación de ganar un doble primer premio en el festival de rondallas?

“Uf. Sin duda, la mejor noche en rondallas de mi vida. Fue especial; la conexión con el público fue tan grande que nos sorprendimos hasta nosotros mismos”.

-¿Un solista nace o se hace? ¿A quién o quiénes le debe ser un gran solista?

“Se nace con la voz y se cultiva con los años. El convertirme en un gran solista de rondallas se lo debo a Israel Espino”.

-¿Hay rondallas y murgas para tanta gente?

“Creo que hay un exceso. En rondallas somos nueve y es un concurso muy largo. Con respecto a las murgas, hay demasiadas. Hay que premiar y hay que buscar la calidad y la excelencia. No por tener más colectivo se es mejor concurso. Prefiero menos cantidad de colectivos, con un poquito más de calidad”.

-¿Ventajas de una buena voz en una rondalla y en una murga?

“En una murga la voz pienso que no sirve para mucho, porque se trata de una masa coral muy grande y no se suele respetar la línea de canto. En una rondalla, en cambio, sí te sirve. El repertorio es más propenso a cantar lírico, zarzuela, ópera y demás”.

-¿Qué haría para mejorar el Carnaval?

“Intentar que, por parte de los grupos, haya más corazón y compañerismo. Hay un mal evidente, el egocentrismo. Todos debemos remar en un mismo sentido. Un cartón a cualquier precio, nunca es bueno”.