Camacho: “El martes, el ensayo fue un caos y pensé que la Gala no salía”

Confiesa que está “derrotado”. Después de meses de intenso trabajo, el pasado miércoles el escenario del Recinto Ferial mostró todo el esfuerzo de su equipo, pero también el de cientos de carnavaleros que colaboraron para que la Gala de Elección de la Reina saliera como estaba previsto. Sin embargo, Enrique Camacho, director artístico de todas las galas del Carnaval de Santa Cruz, confiesa que el martes, tras un ensayo general “desastroso”, llegó a pensar que la Gala no saldría. “El martes fue un desastre. Terminamos el ensayo general a la tres de la mañana y no salió nada a derechas, fue un auténtico caos. Me fui a casa con el alma en los pies; pensé que no salía”, detalla Camacho. Pero, como era de esperar, “al día siguiente todo el mundo dio lo mejor de sí para que todo saliera como estaba previsto, y creo que lo conseguimos”.

Asegura Camacho que lo que se vio y lo que él quería mostrar sobre el escenario coincidieron a la perfección. “Estoy muy contento con el resultado; queríamos mostrar una Gala que fuera 100% Carnaval y creo que lo logramos. Por lo que me ha llegado de los grupos, también creo que han quedado satisfechos con el resultado del espectáculo”.

Para este joven director artístico, el trabajo desarrollado en los últimos meses ha sido la clave de que todo se ajustara a lo previsto. “Sinceramente, no puedo decir que haya habido alguna cosa más complicada que otras porque todo el mundo se ha implicado en el proyecto. Las ganas de trabajar de los grupos; de Fiestas, dándonos apoyo en todo momento, y de todo el equipo, han hecho que nada fuera excesivamente complicado”. “Ha sido duro -continúa Camacho-, pero no complicado, por todo el esfuerzo que todos han puesto en esto”. En cuanto a si cree que se ha acabado el debate entre la gala para la televisión o para el pueblo, tiene claro que no. “Son esos debates que nunca se acabarán, igual que el de la gente a la que le gusta la Gala y a la que no. La realidad es que es muy difícil contentar a todo el mundo, pero creo que este año, en el caso de la televisión, se ha hecho un trabajo muy grande y acertado a pesar de lo complicado que es abarcar un escenario tan grande”. En lo relativo a la innovación, confiesa Camacho que es una palabra que le da miedo. “Las veces en que se ha usado la palabra innovación para la Gala, se ha alejado de la esencia de lo que es la tarjeta de presentación de nuestro Carnaval y se ha acercado más a un espectáculo de variedades”.

El director artístico defiende que la Gala, al igual que los Óscar o los Goya, son espectáculos que se repiten cada año y de lo que se trata es de que cada vez “se presente de manera distinta sin dejar de ser lo que es, la Gala de Elección de la Reina del Carnaval”.

Sobre si repetirá en 2018, responde que “todavía es tiempo de hablar del Carnaval 2017; ya habrá tiempo más adelante y si Fiestas quiere, claro”.