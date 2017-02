CC aplaza debatir la reforma legal que liquida la moratoria turística y negociará cambios

El Gobierno canario ha aplazado el trámite de la reforma de la Ley de Renovación y Modernización Turística, que estaba previsto tratar en el pleno de ayer en el Parlamento, y que supondrá liquidar los últimos vestigios de la moratoria iniciada en 2001, si bien en este caso por exigencia del Tribunal Constitucional en cuanto a un artículo de dicha normativa, tras un recurso del Ejecutivo estatal.

El aplazamiento, durante un mes, y anunciado en el Pleno por la presidenta de la Cámara legislativa, Carolina Darias, permitirá negociar con los grupos requisitos de calidad a los nuevos hoteles y apartamentos, aunque no limitaciones cuantitativas al crecimiento del sector. Así lo explicó el portavoz de CC-PNC, José Miguel Ruano, quien avanzó que la ley se debatirá ahora en lectura única. Desveló que el aplazamiento se gestó en una conversación informal la noche anterior entre algunos portavoces parlamentarios. Este proceder no gustó a Podemos, y su diputada Asunción Delgado, que iba a defender ayer una enmienda a la totalidad, se quejó de no conocer la razón del aplazamiento, lo cual tachó de “falta de respeto”. “Si CC quiere negociar, bastaba con debatir las enmiendas a la totalidad y luego aceptar enmiendas parciales”, enfatizó.

En cambio, el portavoz de NC, Román Rodríguez, vio con buenos ojos este parón, porque “se abre una oportunidad” de introducir controles al crecimiento turístico con criterios ambientales o de ordenación del territorio, que sí avalan la legislación europea y estatal. Desde el PSOE, Iñaki Lavandera anunció que su grupo presentará enmiendas parciales.

Ruano: “Podemos consensuar límites cualitativos, pero no cuantitativos”

Ruano, portavoz de CC-PNC, adelantó que la negociación ahora se centrará en introducir en la Ley de Renovación Turística “objetivos de calidad que permitan sostenibilidad ambiental y territorial para que las nuevas plazas alojativas sean muy selectas, porque los límites cuantitativos no han resultado eficaces, presentan problemas para gestionarlos y también desde el punto de vista jurídico”.