El concurso para permutar suelo municipal por vivienda se amplía por segunda vez

La Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) ha solicitado formalmente a la Sociedad Municipal de Viviendas de Santa Cruz disponer de más plazo para estudiar la propuesta consistente en permutar suelo municipal por vivienda ya construida. A esta petición, según confirmó la concejal del área, Carmen Delia Alberto, también se ha sumado la Confederación Española de Empresarios (CEOE) y la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales (Concap). El perfil del contratante publicaba el viernes el nuevo plazo, que se amplía durante dos meses más. Según detalló Alberto a DIARIO DE AVISOS, “tanto Fepeco, como Concap y CEOE, en las reuniones mantenidas con ellos, nos expresaron que el proyecto de permuta les parecía atractivo, por lo que, con el ánimo de estudiarlo en profundidad, nos pidieron más tiempo para hacerlo”.

La concejal no quiso confirmar si ya hay alguna propuesta en este sentido. “Tenemos la puerta abierta para cualquier tipo de acuerdo y máxime teniendo en cuenta que parece que no son tantas las viviendas vacías las que hay en la ciudad como a priori se pensaba”. Alberto señaló que en caso de que, finalmente, no se pueda sacar adelante este novedoso sistema para conseguir vivienda vacía con fines sociales, “reconvertiremos la fórmula para buscar esos pisos en la capital”. Viviendas también pondrá en marcha este año un convenio para buscar, además de la fórmula de la permuta, acuerdos para crear una bolsa de vivienda de alquiler, en el que la sociedad municipal sería la avalista ante los propietarios particulares. Al respecto, avanzó que se están buscando las fórmulas para establecer los convenios. “De momento, Fepeco nos ha propuesto una mesa de trabajo conjunta para estudiar las distintas formas que puede haber y nos ha parecido una buena idea porque ellos quizá tengan una visión más amplia sobre la situación”.

TRES SOLARES

El pasado mes de septiembre, Viviendas Municipales sacó a concurso la permuta de tres solares, propiedad de la entidad, para ser cambiados por viviendas ya construidas. El suelo que sale a concurso se ubica en Cuevas Blancas (dos parcelas), El Tablero y Ofra. Este proyecto “pionero” en España, tal y como lo definió el alcalde, José Manuel Bermúdez, en su momento, sin embargo, no ha tenido el éxito que se esperaba. En dos ocasiones ha tenido Viviendas ampliar el plazo (la que se publicó el viernes es la segunda). Los primeros tres meses de plazo del concurso, tuvieron que ser ampliado dos más ante la falta de ofertas. Ahora, se amplía hasta el 24 de abril.

UNA BOLSA DE PISOS DE ALQUILER PARA RENTAS BAJAS Y MEDIAS

Según avanzó la concejal responsable de Viviendas Municipales, Carmen Delia Alberto, durante la presentación del presupuesto de este año, se pondrá en marcha la que será la primera bolsa de viviendas de alquiler gestionada directamente por el Consistorio y cuyo objetivo es ofrecer a los vecinos arrendamientos más económicos. Para ello, contará con 161.800 euros. Este proyecto está dirigido a personas con ingresos bajos o medios, que tengan dificultades para obtener una alquiler en la capital.