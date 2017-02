Cruz Roja envió desde el Archipiélago más de 235.000 kilos en ayuda a siete países

A un total de siete países envió el pasado año la delegación regional de Cruz Roja en Canarias ayuda humanitaria a través del Centro de Cooperación con África. En concreto, los distintos envíos fueron dirigidos a Haití, Ecuador, Senegal, Sierra Leona, Nigeria, Camerún y Siria. En total, se colaboró con 235.702 kilos de diferentes artículos, lo que supuso un coste de algo más de 616.000 euros. Lo cierto es que aunque la actividad de este proyecto se centra en el continente vecino, Cruz Roja también colabora con otros países cuando así lo demandan, como es el caso de Haití o Ecuador; este último, tras el terremoto acaecido. El balance de 2016 fue dado a conocer ayer por el presidente de Cruz Roja en Canarias, Gerardo Mesa; la directora del Centro de Cooperación con África, María del Mar Rodríguez; y el viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, Pedro Rodríguez Zaragoza. Además de los envíos de ayuda humanitaria, durante el pasado ejercicio se fortalecieron las capacidades logísticas con otras sedes de Cruz Roja. Asimismo, se facilitó la atención a unas 500 familias de Mali, Ruanda y Burundi.

El presidente regional de la ONG explicó que, hasta el momento, las colaboraciones económicas por parte de las administraciones públicas vienen del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos de Las Palmas y Arucas, además de otras entidades. No obstante, hasta el momento el proyecto no cuenta con recursos de instituciones tinerfeñas, según el propio responsable, “por un problema de proximidad”, ya que el centro se encuentra en Gran Canaria. Aun así, no descartó que estas se sumen.

Entre el material que se ha enviado se encuentra casas prefabricadas, mantas, esterillas, mosquiteras, herramientas, kits de cocina o garrafas de agua.