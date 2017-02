Mi cuerpo pide… ¡Carnaval!

Al ritmo de Mi cuerpo quiere salsa, el Carnaval del Caribe abrió sus puertas al mundo. Más de 5.000 personas se dieron cita en el Recinto Ferial para disfrutar de un espectáculo que no defraudó, entre otras cosas, porque Enrique Camacho parece que ha encontrado la fórmula mágica: ritmo, agilidad y Carnaval. La obertura de la Gala de Elección de la Reina se llenó de ritmo por los cuatro costados, consiguiendo arrancar los primeros aplausos de una noche en la que el Carnaval fue el único protagonista. La orquesta en directo resultó todo un acierto que ofreció un plus de calidad en un escenario que se llenó de bailarines y en el que Jadel y Claritzel pusieron a todo el mundo a bailar. Esos primeros 10 minutos marcaron el ritmo de un espectáculo en el que casi no hubo tiempo de pestañear por miedo a perderse algo. El fugaz desfile de la Fufa por el escenario dio paso al primer bloque de candidatas, las seis primeras que cumplieron escrupulosamente con el tiempo -tres minutos- para desfilar. Comparsas, personajes y ya el segundo bloque con las siguientes seis aspirantes. El último de los bloques finalizó a las 23.00 horas, con solo tres minutos por encima de lo prevista. La despedida del jurado dio paso a un nuevo tramo de música y baile sobre el escenario que abrieron las agrupaciones musicales, al que siguió la comparsa ganadora del concurso de este año, Los Cariocas, cuyos componentes subieron desde el público. Tras ellos, fue el turno para la murga ganadora, los Zeta Zetas. Y a partir de ese momento los grupos acapararon el protagonismo.

Las comparsas, en una actuación conjunta, a continuación las murgas y por último las rondallas, fueron subiendo al escenario para convertirlo en un gigantesco set de música, color y Carnaval, puro Carnaval. Porque la gran apuesta de Enrique Camacho por los grupos culminó con todos los que hacen posible la fiesta cantando juntos sobre la tarima del Recinto Ferial, al ritmo de Santa Cruz en Carnaval, ya todo un himno.

< > FOTO DE ANDRÉS GUTIÉRRES

Los presentadores, Roko y Jadel, cumplieron con su papel de maestros de ceremonia, sin protagonismo excesivo y siguiendo el guion que Camacho dibujó para ellos, incluido su interpretación de turistas en el Caribe junto a las comparsas. La actriz Llum Barrera, que el año pasado fue una de las presentadoras, no se resistió a aparecer en el Carnaval del Caribe y fue la encargada de convencer a una dubitativa Roko para presentar la Gala junto a Jadel. Como no podía ser de otra forma, las carcajadas acompañaron la despedida de Barrera del escenario. Todo parece indicar que Enrique Camacho seguirá siendo el director de las Galas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El de anoche fue un auténtico espectáculo carnavalero.