Este año sí sales

Este año también saldrás porque cuando estos días pasas por algunas calles del centro de Santa Cruz la ley del reflejo condicionado vuelve a controlar todas tus decisiones, desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró, saldrás porque este año, los pasados y los que vengan la susodicha ley impone que cuando dos cosas acostumbran a ocurrir juntas la aparición de una trae la otra a la mente, desde que me dejaste las azucenas han cambiado su color, saldrás porque los carnavaleros llevamos dentro una criatura -alien, el octavo maraquero- que nos conecta estímulos y respuestas, desde que me dejaste no hago más que extrañarte corazón, y cuando en casa te digan que no paras la pata volverás a apoyarte en la teoría del fisiólogo ruso Iván Petrovich Pavlov para demostrarle que todo se reduce a un bucle de estímulos-respuestas ante el que poco o nada puedes hacer, bueno sí, puedes echarte los primeros rones durante las cuatro horas que tardamos en ponernos el disfraz y pintarnos la cara, tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, saldrás porque la ley del reflejo condicionado no hace una excepción contigo, los estímulos neutros se transforman en condicionados y te echas a perder, la ventanita del amor se me cerró, la ciudad llena de gente buscando telas o complementos, la colocación de los escenarios, la preparación de las barras por fuera de los puntos estratégicos, los mensajes para quedar en tu casa antes de salir o la música que pone el del bar de abajo son estímulos a los que, como bien explica Pavlov, respondemos con comportamientos psicológicos, maracas, pelucas y dos piedras de hielo, tanto tiempo sin verte es como una condena, saldrás no porque seas un novelero sino porque la ley del reflejo condicionado siempre te retiene en la calle hasta las tantas.